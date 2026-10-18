Las protestas llegaron a Italia: disturbios y saqueos en Milán dejaron casi 90 detenidos

Los manifestantes reclaman contra el aumento del costo de vida, los bajos salarios y la calidad de los servicios públicos. La primera ministra Meloni convocó a una reunión de seguridad para el lunes y la CGIL anunció una huelga general para el 20 de noviembre.

Milán registró este domingo su segundo día de disturbios, con saqueos y enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía cerca de la plaza del Duomo. Más de 60 personas fueron trasladadas a comisarías y la primera ministra, Giorgia Meloni , convocó a una reunión de seguridad para el lunes. Las protestas, que se extienden desde Francia, reclaman contra el aumento del costo de vida, los bajos salarios y la calidad de los servicios públicos .

Un reporte policial indicó que 28 manifestantes fueron detenidos tras los incidentes del sábado en Milán, Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín. El domingo, más de 60 personas fueron llevadas a comisarías para controles adicionales, según la agencia Reuters.

La Confederación General Italiana del Trabajo, el sindicato más antiguo y principal del país, convocó una huelga general para el 20 de noviembre . La medida se anunció después de las protestas del fin de semana en varias ciudades del norte.

Meloni anunció que el Gobierno debatirá el lunes cómo responder a la violencia. Tras los incidentes del sábado, escribió en X: "Son matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes" . También afirmó: "Manifestarse es un derecho. Devastar nuestras ciudades no lo es" .

La tensión comenzó poco antes de las 17, cuando cientos de jóvenes se reunieron cerca de la plaza del Duomo, donde ya había un amplio despliegue policial por los episodios del día anterior. Algunos participantes llevaban el rostro cubierto y ropa negra . Lanzaron objetos contra vehículos policiales, levantaron barricadas, volcaron contenedores y dañaron mobiliario urbano.

También saquearon un supermercado en una calle comercial próxima, rompieron vidrieras y vandalizaron bicicletas y scooters. La policía desplegó unidades antidisturbios y usó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Hacia el final de la tarde, la ciudad recuperó la normalidad.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, relató a Ansa lo que vio en la zona: "Vi escaparates destrozados, tiendas saqueadas y ciudadanos asustados". Y agregó: "Lo que ocurrió aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo". Sobre el origen del fenómeno, dijo: "Me preocupa mucho porque es un fenómeno nuevo, que también nace de un escenario internacional y, por eso, se alimenta a sí mismo".

Los choques fueron comparados con las escenas de violencia y saqueos en Francia, donde cientos de miles de personas salieron a las calles el sábado por el aumento de los precios y el deterioro de los servicios públicos. La ola de protestas también alcanzó Albania, Bélgica, Portugal y España.