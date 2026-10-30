Carrera por la Secretaría General de la ONU: Rafael Grossi quedó segundo en una nueva votación y se consolida como candidato El diplomático argentino, actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, sumó nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión; quedó detrás de la costarricense Rebeca Grynspan, que obtuvo 11 apoyos. La designación debería resolverse antes de fin de año. Por Agregar C5N en









El argentino de 65 años sigue en carrera por la Secretaría de la ONU. Bloomberg vía Getty Images

El diplomático argentino Rafael Grossi quedó segundo en la séptima consulta para elegir al próximo Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) que llevó adelante este viernes el Consejo de Seguridad y se consolidó como uno de los principales candidatos, aunque la decisión final sigue bloqueada por la falta de acuerdo entre Estados Unidos y China.

El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) obtuvo nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión. Fue superado únicamente por la costarricense Rebeca Grynspan, que sumó 11 apoyos y cuatro oposiciones, y quedó primera en la carrera para suceder a António Guterres.

Se trata de la séptima ronda de sondeos no vinculantes para medir los apoyos que cada candidato recibe por parte de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. En esta ocasión, todos usaron papeletas del mismo color, por lo que es imposible saber si alguno de los rechazos provino de las cinco potencias con poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

UN Security Council Straw Poll #7 Results pic.twitter.com/5XLY0rw5F3 — PassBlue (@pass_blue) October 30, 2026 El Consejo de Seguridad no designa al próximo secretario general, sino que recomienda a un aspirante que luego debe ser aprobado por la Asamblea General de la ONU. Todavía hay siete candidatos en carrera y también circulan nombres de posibles candidatos que podrían sumarse, como el expresidente de Hungría Viktor Orbán.

El reglamento requiere un mínimo de nueve respaldos y ningún voto en contra de las potencias del P5 para que el Consejo recomiende formalmente la candidatura. De no destrabarse el proceso en las próximas semanas, la Asamblea General deberá aguardar nuevos sondeos diplomáticos para ratificar formalmente al próximo secretario general antes de la toma de posesión prevista para el 1° de enero.