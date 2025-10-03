3 de octubre de 2025 Inicio
Italia: el principal sindicato convocó a una huelga general contra el genocidio en Gaza

El país europeo se encuentra bloqueado en reclamo de una solución pacífica para el pueblo palestino y por la intercepción de Israel a la flota humanitaria que viajaba hacia la Franja.

La protesta en territorio italiano.

La protesta en territorio italiano.

Carlos ExpósitoAgencia EFE

En las últimas horas, en el principal sindicato de Italia, convocó a una huelga general contra el genocidio en la Franja de Gaza. Decenas de manifestantes salieron a la calle a manifestarse en reclamo de una solución pacífica para el pueblo palestino y por la intercepción de Israel a la flota humanitaria que viajaba hacia la Franja.

Manifestantes alemanes celebran la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989.
A 45 años de la reunificación de Alemania: cómo el sueño de los 90 despertó con el auge de la ultraderecha

La secretaria del partido democrático es la oposición más importante al partido que lidera Georgia Meloni, Elly Schlein, habló en exclusivo con Pamela Francescato para la pantalla de C5N y calificó el accionar de Israel en aguas internacionales como "un acto de piratería".

En Roma, cerca de 60.000 personas se congregaron desde la plaza Vittorio Emanuele hasta la estación de Termini, algo parecido ocurrió en las ciudades de Milán, Turín, Florencia y Venecia. Desde la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) expresaron que la huelga es "respuesta directa de la interceptación de la flotilla", donde viajaban 22 italianos.

A su vez, la primera ministra de derecha, Giorgia Meloni aseguró que el paro y la movilización "no le lleva ningún beneficio a los pueblos palestinos, mientras que, en cambio, le llevará muchos malestares al pueblo italiano". También expresó que "el fin de semana largo y la revolución no van de la mano".

Noticia en desarrollo.-

Rusia y Ucrania intercambiaron 370 prisioneros de guerra

