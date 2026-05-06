Video: se subió a un columpio gigante, se rompió una cuerda y se estrelló contra un acantilado Testigos pudieron grabar el momento exacto en que una mujer murió al soltarse un arnés de seguridad en una atracción turística. Algunos la escucharon gritar repetidas veces "no está bien ajustado" antes de caer al vacío. Por + Seguir en







La mujer falleció camino al hospital.

Una mujer falleció después de caer al vacío desde un columpio gigante y estrellarse contra un acantilado en la Cascada de Maliuyan, en Huaying, China. El terrorífico momento quedó registrado en un video grabado por los testigos que estaban en el lugar, la joven fue asistida de inmediato por personal de emergencia pero confirmaron su fallecimiento camino al hospital.

Según medios locales como The Beijing News algunos de los presentes escucharon que la turista gritó varias veces "no está bien ajustado" mientras que un empleado la trasladaba por la plataforma antes de empujarla al vacío.

Embed Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv — Aric Chen (@aricchen) May 5, 2026 En el video que se viralizó en redes se puede observar a la mujer sujetada por un arnés, sosteniendo una bandera en la espalda mientras grita varias veces. Uno de los encargados de acompañarla hasta el final de la estructura parece no prestar atención a sus gritos y la suelta.

En otro video se ve a la mujer desvanecida colgando del arnés y, en otras imágenes la mostraron ya recostada sobre el suelo recibiendo ayuda médica. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la víctima, identificada como Liu, falleció camino al hospital.