Israel exigió la liberación de todos los rehenes para acordar una tregua con Hamás

El gobierno israelí aún no respondió de forma oficial a la propuesta de paz presentada por Egipto y Qatar, pero advirtió que su postura "no ha cambiado" y pidió el regreso de las 50 personas que siguen secuestradas en Gaza.

Familiares y amigos exigen el regreso de todas las personas secuestradas.

Luego de que Hamás aceptara una propuesta de alto el fuego en Gaza que incluye un intercambio de prisioneros, Israel advirtió este martes que su posición "no ha cambiado" y exigió la liberación de los 50 rehenes que permanecen secuestrados en la Franja, 20 de ellos vivos y otros 30 fallecidos.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.
"Israel exige la liberación de todos, los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra", aseguró a AFP un alto responsable político israelí. Agregó que "la política de Israel es coherente y no ha cambiado", por lo que "no dejaremos atrás a ningún rehén".

La propuesta que Hamás aceptó este lunes fue presentada por los países mediadores, Qatar y Egipto. Plantea una tregua inicial por 60 días y un intercambio de prisioneros en dos tandas como previa de un acuerdo de paz definitivo. Según medios israelíes, la respuesta debería llegar "antes de que termine la semana".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, afirmó este martes en conferencia de prensa que el acuerdo aprobado por Hamás es "casi idéntico" a otros que Israel aceptó en ocasiones anteriores. "Casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente", sostuvo.

Según explicó, sin entrar en demasiados detalles, la propuesta "comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros y cautivos, así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria".

Fuentes palestinas señalaron que el intercambio sería de 10 rehenes israelíes por 200 prisioneros palestinos. También pidieron asistencia humanitaria inmediata, incluyendo combustible, agua y electricidad, así como apoyo para hospitales, panaderías y equipos de rescate.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró la semana pasada que su Gabinete de Seguridad acordó cinco condiciones para poner fin a la guerra: el desarme de Hamás, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la continuidad del control de seguridad israelí y el nombramiento de una administración no israelí que se encargue de los asuntos cotidianos en el enclave.

