Irán respondió a Donald Trump con un video hecho con IA donde Jesús lo golpea y lo envía al infierno
El presidente norteamericano viene utilizando imágenes con referencias religiosas en sus publicaciones, lo que le valió críticas de sectores conservadores, que lo acusaron de blasfemia. Ahora, Teherán redobló la apuesta y subió un material en el que es atacado por Cristo.
En el video publicado por la embajada de Irán en Tayikistán, Jesús empuja a Donald Trump al Infierno.
Gemini
En el marco de las tensiones con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social, su propia red social, una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se lo ve realizando una presunta curación milagrosa. La diplomacia iraní respondió con un video en el que Cristo lo envía al Infierno con un golpe en el rostro.
El posteo del mandatario se enmarca en su conflicto con el papa León XIV, con quien viene teniendo cruces por la guerra en Medio Oriente. Ya le dedicó al pontífice epítetos como "débil" y señaló que debería "dejar de complacer a la izquierda radical". Por su parte, el obispo de Roma aseguró que "no le tiene miedo".
Además, Trump subió otra imagen en la que aparecía abrazado con Jesús delante de una bandera norteamericana, que luego borró. "Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero creo que es bastante linda", escribió. Sus publicaciones con referencias religiosas provocaron críticas incluso dentro de sectores conservadores, que consideraron esas representaciones como blasfemas.
En la continuidad del conflicto, la embajada de Irán en Tayikistán compartió este martes una versión editada en formato de video, en la que un enojado Jesucristo ataca al presidente estadounidense y, mediante un golpe en la cara, lo arroja a las llamas del Averno.
La controversia en torno a la imagen de Jesús con inteligencia artificial de Trump
La imagen generada por IA que mostraba a Trump como Jesucristo sanando a un enfermo provocó una fuerte reacción de activistas cristianos, comentaristas conservadores e incluso aliados. Muchos la calificaron de blasfema o inapropiada, advirtiendo que podría alienar a su base evangélica. Los críticos, entre ellos periodistas evangélicos y obispos católicos, advirtieron que "Dios no debe ser ridiculizado".
Aunque Trump reconoció posteriormente haber compartido la imagen, rechazó la interpretación de que lo retratara bajo una luz religiosa. En diálogo con los medios, la describió como una imagen suya en su papel de médico. Sin embargo, tras la fuerte reacción negativa de los conservadores religiosos en su país y las burlas de Irán en el extranjero, Trump eliminó la publicación, alegando la "confusión" pública sobre su intención.
El episodio intensificó las tensiones religiosas, políticas y diplomáticas, y Teherán ha utilizado la imagen como herramienta satírica en su actual disputa diplomática con Estados Unidos por el conflicto en la región.
Anteriormente, la Embajada de Irán en Sudáfrica republicó la imagen con un pie de foto que hacía referencia a Jeffrey Epstein, destacando vínculos pasados para burlarse del intento del expresidente de proyectar una imagen divina. La embajada compartió la misma imagen en X con un pie de foto que preguntaba si el hombre enfermo que estaba siendo "curado" por Trump era en realidad Jeffrey Epstein, ridiculizando así los vínculos pasados del presidente.