Irán respondió a Donald Trump con un video hecho con IA donde Jesús lo golpea y lo envía al infierno El presidente norteamericano viene utilizando imágenes con referencias religiosas en sus publicaciones, lo que le valió críticas de sectores conservadores, que lo acusaron de blasfemia. Ahora, Teherán redobló la apuesta y subió un material en el que es atacado por Cristo. Por + Seguir en







En el video publicado por la embajada de Irán en Tayikistán, Jesús empuja a Donald Trump al Infierno. Gemini

En el marco de las tensiones con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social, su propia red social, una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se lo ve realizando una presunta curación milagrosa. La diplomacia iraní respondió con un video en el que Cristo lo envía al Infierno con un golpe en el rostro.

El posteo del mandatario se enmarca en su conflicto con el papa León XIV, con quien viene teniendo cruces por la guerra en Medio Oriente. Ya le dedicó al pontífice epítetos como "débil" y señaló que debería "dejar de complacer a la izquierda radical". Por su parte, el obispo de Roma aseguró que "no le tiene miedo".

Además, Trump subió otra imagen en la que aparecía abrazado con Jesús delante de una bandera norteamericana, que luego borró. "Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero creo que es bastante linda", escribió. Sus publicaciones con referencias religiosas provocaron críticas incluso dentro de sectores conservadores, que consideraron esas representaciones como blasfemas.

En la continuidad del conflicto, la embajada de Irán en Tayikistán compartió este martes una versión editada en formato de video, en la que un enojado Jesucristo ataca al presidente estadounidense y, mediante un golpe en la cara, lo arroja a las llamas del Averno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRANinTJ/status/2044138040650805495&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/JfIzjX1Glx — Iran Embassy in Tajikistan (@IRANinTJ) April 14, 2026 La controversia en torno a la imagen de Jesús con inteligencia artificial de Trump La imagen generada por IA que mostraba a Trump como Jesucristo sanando a un enfermo provocó una fuerte reacción de activistas cristianos, comentaristas conservadores e incluso aliados. Muchos la calificaron de blasfema o inapropiada, advirtiendo que podría alienar a su base evangélica. Los críticos, entre ellos periodistas evangélicos y obispos católicos, advirtieron que "Dios no debe ser ridiculizado".