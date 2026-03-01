El mandatario Javier Milei brindó este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, en el que volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de la distante relación que mantienen.
En su discurso, el Presidente cuestionó a Villarruel y recordó el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense: "Luego de nuestro triunfo en la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque que tomó su punto más alto luego en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia".
Tras ese momento, giró levemente su cabeza a la izquierda, donde se encontraba Villarruel.
Embed - C5N en Instagram: " EL GESTO DE MILEI CONTRA VILLARRUEL El Presidente hizo un particular gesto contra la vicepresidenta al mencionar: "A ajenos y propios les hacía soñar con el sillón de Rivadvia"."
NOTICIA EN DESARROLLO