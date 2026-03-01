La indirecta y el gesto de Javier Milei contra Victoria Villarruel El mandatario lanzó una afirmación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en la que apuntó contra la vicepresidenta, aunque sin mencionarla explícitamente. Por + Seguir en







Javier Milei, contra Victoria Villarruel.

El mandatario Javier Milei brindó este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, en el que volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de la distante relación que mantienen.

En su discurso, el Presidente cuestionó a Villarruel y recordó el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense: "Luego de nuestro triunfo en la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque que tomó su punto más alto luego en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia".

Tras ese momento, giró levemente su cabeza a la izquierda, donde se encontraba Villarruel.