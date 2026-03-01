1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La indirecta y el gesto de Javier Milei contra Victoria Villarruel

El mandatario lanzó una afirmación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en la que apuntó contra la vicepresidenta, aunque sin mencionarla explícitamente.

Por
Javier Milei

Javier Milei, contra Victoria Villarruel.

El mandatario Javier Milei brindó este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, en el que volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de la distante relación que mantienen.

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 
Te puede interesar:

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

En su discurso, el Presidente cuestionó a Villarruel y recordó el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense: "Luego de nuestro triunfo en la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque que tomó su punto más alto luego en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia".

Tras ese momento, giró levemente su cabeza a la izquierda, donde se encontraba Villarruel.

Embed - C5N en Instagram: " EL GESTO DE MILEI CONTRA VILLARRUEL El Presidente hizo un particular gesto contra la vicepresidenta al mencionar: "A ajenos y propios les hacía soñar con el sillón de Rivadvia"."
View this post on Instagram

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

"Violento y nervioso", la reacción de la oposición a la apertura de sesiones de Milei

Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel. 

El desaire de Milei a Villaruel en el cierre de la apertura de sesiones ordinarias

El Presidente apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).

El ataque de Milei a los industriales y a la oposición: "Por eso defienden tanto a Don Chatarrín"

play

Uno por uno, todos los anuncios de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

Karina Milei y Victoria Villarruel, en un insólito choque.

Video: el incómodo momento que vivieron Karina Milei y Victoria Villarruel en la entrada al Congreso

Rating Cero

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

últimas noticias

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

Hace 4 minutos
Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

"Violento y nervioso", la reacción de la oposición a la apertura de sesiones de Milei

Hace 5 minutos
Javier Milei no saludo a Victoria Villarruel. 

El desaire de Milei a Villaruel en el cierre de la apertura de sesiones ordinarias

Hace 32 minutos
El Presidente apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).

El ataque de Milei a los industriales y a la oposición: "Por eso defienden tanto a Don Chatarrín"

Hace 40 minutos
play

Uno por uno, todos los anuncios de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 1 hora