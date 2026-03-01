Video: el incómodo momento que vivieron Karina Milei y Victoria Villarruel en la entrada al Congreso En la previa de la Apertura de Sesiones Ordinarias, se produjo un insólito choque en la puerta de entrada entre la vicepresidenta y la secretaria de Presidencia. Por + Seguir en







Karina Milei y Victoria Villarruel, en un insólito choque.

En los minutos previos al discurso del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso, se vivieron momentos de tensión en el ingreso al Palacio Legislativo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Acompañado de su hermana, el mandatario se trasladó desde Casa Rosada hacia la plaza de los dos Congresos, donde fue recibido por Villarruel, como lo indica el protocolo. Con un trato distante y saludo frío, la ex fórmula de campaña de la Libertad Avanza hizo su ingreso al recinto.

Sin embargo, un insólito momento se vivió entre la funcionaria y Villarruel. La presidenta de la Cámara de Senadores empujó a la secretaria de Presidencia para adelantarse en el trayecto al interior del Congreso. Con un evidente empujón, la vicepresidenta marcó el territorio en un claro quiebre de la relación entre ambos.

Embed Apertura de sesiones: el "empujoncito" entre Victoria Villarruel y Karina Milei. pic.twitter.com/C5u88lj86G — Omar Millalonco (@omarbacks) March 2, 2026 La chicana de Javier Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos" El presidente Javier Milei inició su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición y, en medio de un recinto con muchas ausencias, utilizó la chicana como argumento para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.

En un discurso que mezcló lectura con reacciones contra la oposición, el mandatario no ocultó su enojo con parte del bloque opositor y desató su furia en pleno recinto: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, expresó.