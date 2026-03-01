En los minutos previos al discurso del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso, se vivieron momentos de tensión en el ingreso al Palacio Legislativo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
Acompañado de su hermana, el mandatario se trasladó desde Casa Rosada hacia la plaza de los dos Congresos, donde fue recibido por Villarruel, como lo indica el protocolo. Con un trato distante y saludo frío, la ex fórmula de campaña de la Libertad Avanza hizo su ingreso al recinto.
Sin embargo, un insólito momento se vivió entre la funcionaria y Villarruel. La presidenta de la Cámara de Senadores empujó a la secretaria de Presidencia para adelantarse en el trayecto al interior del Congreso. Con un evidente empujón, la vicepresidenta marcó el territorio en un claro quiebre de la relación entre ambos.
La chicana de Javier Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos"
El presidente Javier Milei inició su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición y, en medio de un recinto con muchas ausencias, utilizó la chicana como argumento para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.
En un discurso que mezcló lectura con reacciones contra la oposición, el mandatario no ocultó su enojo con parte del bloque opositor y desató su furia en pleno recinto: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, expresó.
Además, añadió: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros".
Con referentes como Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Juan Grabois (Unión por la Patria), los legisladores le reclamaron al mandatario el escándalo de corrupción de ANDIS y el líder libertario explotó: "¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, siguió, en referencia a Cristina Kirchner.
