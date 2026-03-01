Las mejores fotos de la apertura de sesiones de Javier Milei

El jefe de Estado inauguró el 144º período de sesiones ordinarias donde realizó un balance de la gestión, luego de la aprobar la ley de reforma laboral y el el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Primer encuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso.

El 1° de marzo se puso en marcha un nuevo período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación . Como es tradición, el presidente Javier Milei concurrió al recinto para dirigirse a la Asamblea Legislativa y presentar los lineamientos centrales de su gestión para 2026.

La diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine , llegando al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias 2026.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, saludando en el Palacio Legislativo.

Helicóptero captado sobre la zona del Congreso.

Karen Reichardt, miembro de la Honorable Cámara de Diputados, llegando al Congreso para escuchar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

La diputada nacional por la Libertad Avanza, Juliana Santillán, arribando al Congreso.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, saludando en el Palacio Legislativo ante la inminente llegada del presidente Javier Milei.

