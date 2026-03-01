El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado" El Presidente firmó los libros de honor de ambas cámaras con el lema que anunció esta tarde antes de ingresar al recinto. Por + Seguir en







La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei firmó los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados antes de ingresar al recinto para la Asamblea Legislativa y recordó el lema que anunció esta tarde. Además, pidió volver a "valores de Occidente", entre los que enumeró a la Filosofía griega.

"La moral como política de Estado", escribió Milei como la primera línea de su tercera firma previa a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Se trata del lema que anunció este domingo con un video en X horas antes de llegar al Parlamento.

Finalizó ambas dedicatorias con su característico "Viva la libertad, CARAJO" abajo de su firma legal, como hizo durante las dos aperturas de sesiones anteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028219221692321838?s=20&partner=&hide_thread=false La Moral como Política de Estado.

VLLC! pic.twitter.com/bTdEv1j13K — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026 El saludo de Javier Milei a Victoria Villarruel Tal como marca el protocolo de la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió al presidente Javier Milei en su ingreso al Congreso, donde el mandatario firmó los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo.