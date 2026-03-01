1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

El Presidente firmó los libros de honor de ambas cámaras con el lema que anunció esta tarde antes de ingresar al recinto.

Por
La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei firmó los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados antes de ingresar al recinto para la Asamblea Legislativa y recordó el lema que anunció esta tarde. Además, pidió volver a "valores de Occidente", entre los que enumeró a la Filosofía griega.

El mandatario se acordó de la oposición en pleno discurso.
Te puede interesar:

La chicana de Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa las manos a los bolsillos ajenos"

"La moral como política de Estado", escribió Milei como la primera línea de su tercera firma previa a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Se trata del lema que anunció este domingo con un video en X horas antes de llegar al Parlamento.

Finalizó ambas dedicatorias con su característico "Viva la libertad, CARAJO" abajo de su firma legal, como hizo durante las dos aperturas de sesiones anteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028219221692321838?s=20&partner=&hide_thread=false

El saludo de Javier Milei a Victoria Villarruel

Tal como marca el protocolo de la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió al presidente Javier Milei en su ingreso al Congreso, donde el mandatario firmó los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2028259992797601977?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante la llegada lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

las principales frases del discurso de milei en la apertura de sesiones en el congreso

Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

De negro y con la escarapela en el pecho, Victoria Villarruel recibió al presidente Javier Milei en el Palaci Legislativo. 

Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Es la tercera vez que Milei inaugura sesiones ordinarias y la cuarta vez que habla ante la Asamblea Legislativa.

Escandaloso cruce de Javier Milei con legisladores del peronismo: "Fueron los más chorros de la historia"

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

play

Seguí en vivo el discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Rating Cero

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

últimas noticias

Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 5 minutos
La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

Hace menos de un minuto
De negro y con la escarapela en el pecho, Victoria Villarruel recibió al presidente Javier Milei en el Palaci Legislativo. 

Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Hace 22 minutos
Es la tercera vez que Milei inaugura sesiones ordinarias y la cuarta vez que habla ante la Asamblea Legislativa.

Escandaloso cruce de Javier Milei con legisladores del peronismo: "Fueron los más chorros de la historia"

Hace 47 minutos
Nakis e Isla Casares visitaron un Centro de Alto Rendimiento en Caracas.

Liberación de Nahuel Gallo: qué rol jugó la AFA y quiénes fueron los integrantes que acompañaron al gendarme

Hace 1 hora