Cris Morena celebró el regreso de Margarita: los detalles de la nueva temporada Luego del éxito del debut en 2024, la producción de HBOMax vuelve al streming con una historia infanto juvenil y los protagónicos de Mora Bianchi e Isabel Macedo, junto a nuevos talentos. + Seguir en







La serie Margarita funciona como spin off de Floricienta. Redes sociales

Cris Morena compartió el estreno de Margarita 2, la serie que ideó junto a HBO Max y que es la continuación de una historia infanto-juvenil, una producción original de Argentina.

Tras el debut que logró el interés de la audiencia en 2024, la segunda temporada en el streaming propone seguir con el clasico juvenil pero con la narrativa de las nuevas tecnologías.

En esta nueva entrega, Margarita -interpretada por Mora Bianchi- la adolescente que creció desconociendo su origen real, ya no sólo busca su identidad, sino que quiere desenmascarar a Defina Santillán, interpretada por Isabel Macedo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cris Morena (@bycrismorena) La trama de Margarita 2, la producción de Cris Morena Margarita 2, la protagonista deberá navegar por un entramado de secretos familiares y tensiones románticas, mientras la villana intenta proteger a toda costa el imperio y la fortuna que usurpó tras el exilio de la familia real.