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Cris Morena celebró el regreso de Margarita: los detalles de la nueva temporada

Luego del éxito del debut en 2024, la producción de HBOMax vuelve al streming con una historia infanto juvenil y los protagónicos de Mora Bianchi e Isabel Macedo, junto a nuevos talentos.

La serie Margarita funciona como spin off de Floricienta.

La serie Margarita funciona como spin off de Floricienta.

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Cris Morena compartió el estreno de Margarita 2, la serie que ideó junto a HBO Max y que es la continuación de una historia infanto-juvenil, una producción original de Argentina.

El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género.
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Tras el debut que logró el interés de la audiencia en 2024, la segunda temporada en el streaming propone seguir con el clasico juvenil pero con la narrativa de las nuevas tecnologías.

En esta nueva entrega, Margarita -interpretada por Mora Bianchi- la adolescente que creció desconociendo su origen real, ya no sólo busca su identidad, sino que quiere desenmascarar a Defina Santillán, interpretada por Isabel Macedo.

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La trama de Margarita 2, la producción de Cris Morena

Margarita 2, la protagonista deberá navegar por un entramado de secretos familiares y tensiones románticas, mientras la villana intenta proteger a toda costa el imperio y la fortuna que usurpó tras el exilio de la familia real.

El elenco principal sigue encabezado por Mora Bianchi y la reconocida Isabel Macedo, que están acompañadas por Franco Yan, Toti Spangenberg, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, Mery del Cerro, Julia Calvo y Rafael Ferro. La protagonista se mueve junto a Fach y un grupo de nuevos aliados: entre los nuevos talentos están Benicio Gravier, Michelle Masson, Benjamín Alfonso, Abril Schappeau, Felipe Bou Abdo y Miqueas Tabor.

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