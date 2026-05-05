Un chofer de aplicación se quedó dormido al volante y provocó un choque múltiple en la 9 de Julio El conductor transitaba por la bajada de la autopista Illia hacia el centro de la ciudad y embistió violentamente a otros dos autos que estaban frenados en el semáforo de la intersección con la calle Arroyo. Por + Seguir en







Así quedó uno de los vehículos tras el choque.

Un chofer de una aplicación de viajes se quedó dormido al volante y desató un choque múltiple en la madrugada de este martes en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro.

El accidente se produjo a las 5.15 cuando el hombre perdió el dominio de su automóvil en el momento que transitaba por la bajada de la autopista Illia hacia el centro de la ciudad. En su trayecto sin control, el vehículo embistió violentamente a otros dos automóviles particulares.

Ambos coches afectados por la colisión se encontraban completamente detenidos a la espera del cambio de luz en el semáforo de la mencionada esquina.

Tras el aviso a las autoridades, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió de inmediato a la zona del siniestro para brindar asistencia a los damnificados.

Los médicos evaluaron en la escena del choque a un total de cinco personas con contusiones varias, un grupo compuesto por cuatro hombres y una mujer.