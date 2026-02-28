La respuesta de Irán tras el ataque de EEUU: bombardeó con misiles una base en Bahrein

Como respuesta al ataque coordinado de Israel y Estados Unidos, Irán lanzó este sábado una respuesta con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, a la vez que advirtió que podría ampliar los ataques en la región.
“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, afirmó el portavoz militar, Abolfazl Shekarchi. Según informaron, los misiles impactaron de manera simultánea en la base de Al Udeid, en Qatar, en Jerusalén, en Al Salem, en Kuwait y también en Al Dhafra, en Emiratos Árabes.
En medio de los ataques, el líder supremo Ali Jamenei fue trasladado fuera de Teherán para preservar su vida, según informaron fuentes del régimen iraní.
En Manama, capital bahreiní, se registraron explosiones en las inmediaciones del centro de operaciones de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos. El Centro Nacional de Comunicaciones confirmó que la sede fue alcanzada por un ataque con misiles y anticipó que brindará más detalles en las próximas horas.
En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel alertaron sobre un nuevo lanzamiento de misiles contra su territorio y pidieron a la población permanecer en áreas protegidas. Las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén y otras ciudades, mientras el Ejército informaba la detección de múltiples proyectiles disparados desde Irán.
Jordania también intervino en el conflicto: un vocero militar confirmó que los sistemas de defensa aérea del reino interceptaron con éxito dos misiles balísticos que se dirigían hacia su territorio.
En Bahréin el gobierno denunció que los ataques fueron lanzados desde fuera de sus fronteras y los calificó como una “flagrante violación” de su soberanía. Como consecuencia, las autoridades militares activaron planes de emergencia, calificaron los ataques como "traicioneros" y reforzaron las medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos.