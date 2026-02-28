28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La respuesta de Irán tras el ataque de EEUU: bombardeó con misiles una base en Bahrein

Teherán llevó a cabo un ataque contra el centro de operaciones de la Quinta Flota. También hubo explosiones en Jerusalén, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar.

Por
Irán respondió al ataque de Israel y Estados Unidos.

Irán respondió al ataque de Israel y Estados Unidos.

Como respuesta al ataque coordinado de Israel y Estados Unidos, Irán lanzó este sábado una respuesta con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, a la vez que advirtió que podría ampliar los ataques en la región.

Las explosiones fueron en Teherán y otras ciudades.
Te puede interesar:

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, afirmó el portavoz militar, Abolfazl Shekarchi. Según informaron, los misiles impactaron de manera simultánea en la base de Al Udeid, en Qatar, en Jerusalén, en Al Salem, en Kuwait y también en Al Dhafra, en Emiratos Árabes.

En medio de los ataques, el líder supremo Ali Jamenei fue trasladado fuera de Teherán para preservar su vida, según informaron fuentes del régimen iraní.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniMayakovski/status/2027633270037352499&partner=&hide_thread=false

En Manama, capital bahreiní, se registraron explosiones en las inmediaciones del centro de operaciones de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos. El Centro Nacional de Comunicaciones confirmó que la sede fue alcanzada por un ataque con misiles y anticipó que brindará más detalles en las próximas horas.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel alertaron sobre un nuevo lanzamiento de misiles contra su territorio y pidieron a la población permanecer en áreas protegidas. Las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén y otras ciudades, mientras el Ejército informaba la detección de múltiples proyectiles disparados desde Irán.

Jordania también intervino en el conflicto: un vocero militar confirmó que los sistemas de defensa aérea del reino interceptaron con éxito dos misiles balísticos que se dirigían hacia su territorio.

En Bahréin el gobierno denunció que los ataques fueron lanzados desde fuera de sus fronteras y los calificó como una “flagrante violación” de su soberanía. Como consecuencia, las autoridades militares activaron planes de emergencia, calificaron los ataques como "traicioneros" y reforzaron las medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump expuso el motivo de la ofensiva.

El mensaje de Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca. 

Trump confirmó negociaciones con Cuba y advirtió: "Quizás tengamos una toma amistosa"

Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

Una lancha rápida proveniente de Estados Unidos ingresó a territorio cubano y comenzó a dispararle a la Tropa Guardacostera.

Cuba explicó el incidente que culminó con la muerte de cuatro tripulantes de una lancha estadounidense

El ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton testificarán el 26 y 27 de febrero en el Congreso de EE.UU por el caso Epstein. 

Hillary Clinton declaró ante la Justicia por el caso Jeffrey Epstein: "¿Por qué quisieron meternos en esto?"

Rating Cero

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

últimas noticias

El refuerzo de $70.000 continúa vigente para haberes previsionales más bajos.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES con el bono de $70.000 en marzo 2026

Hace 12 minutos
Irán respondió al ataque de Israel y Estados Unidos.

La respuesta de Irán tras el ataque de EEUU: bombardeó con misiles una base en Bahrein

Hace 23 minutos
Las explosiones fueron en Teherán y otras ciudades.

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán

Hace 33 minutos
Trump expuso el motivo de la ofensiva.

El mensaje de Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"

Hace 43 minutos
Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

Hace 7 horas