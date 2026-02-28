La respuesta de Irán tras el ataque de EEUU: bombardeó con misiles una base en Bahrein Teherán llevó a cabo un ataque contra el centro de operaciones de la Quinta Flota. También hubo explosiones en Jerusalén, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar. Por + Seguir en







Irán respondió al ataque de Israel y Estados Unidos.

Como respuesta al ataque coordinado de Israel y Estados Unidos, Irán lanzó este sábado una respuesta con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, a la vez que advirtió que podría ampliar los ataques en la región.

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, afirmó el portavoz militar, Abolfazl Shekarchi. Según informaron, los misiles impactaron de manera simultánea en la base de Al Udeid, en Qatar, en Jerusalén, en Al Salem, en Kuwait y también en Al Dhafra, en Emiratos Árabes.

En medio de los ataques, el líder supremo Ali Jamenei fue trasladado fuera de Teherán para preservar su vida, según informaron fuentes del régimen iraní.

En estos momentos, EEUU e "Israel" bombardean el centro de Teherán, agreden a Irán otra vez sin ninguna provocación previa, creando otra guerra más en la región.

Recuérdalo, cuando los medios los victimicen cuando Irán responda, fue "Israel"/EEUU quién bombardeó primero a Irán.



Recuérdalo, cuando los medios los victimicen cuando Irán responda, fue "Israel"/EEUU quién bombardeó primero a Irán. pic.twitter.com/Nk3CuFgr5c — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 28, 2026 En Manama, capital bahreiní, se registraron explosiones en las inmediaciones del centro de operaciones de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos. El Centro Nacional de Comunicaciones confirmó que la sede fue alcanzada por un ataque con misiles y anticipó que brindará más detalles en las próximas horas.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel alertaron sobre un nuevo lanzamiento de misiles contra su territorio y pidieron a la población permanecer en áreas protegidas. Las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén y otras ciudades, mientras el Ejército informaba la detección de múltiples proyectiles disparados desde Irán.