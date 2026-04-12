Irán responsabilizó a EEUU y sus "demandas irrazonables" de las frustradas negociaciones de paz en Medio Oriente

Representantes de ambos países se reunieron en Islamabad durante varias horas, pero no lograron llegar a un acuerdo. El vicepresidente norteamericano, JD Vance, sostuvo que "ellos han elegido no aceptar nuestros términos".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante las negociaciones en Islamabad.

Tras la frustración de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente , Teherán aseguró que fueron las "exigencias irrazonables" de parte de Washington las que frenaron la posibilidad de un acuerdo.

El vicepresidente de EEUU explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: "Eligieron no aceptar"

"La delegación iraní negoció de forma continua e intensa durante 21 horas para proteger los intereses nacionales del pueblo iraní; a pesar de las diversas iniciativas de la delegación iraní, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones . Por lo tanto, las negociaciones concluyeron", informó la cadena estatal IRIB en Telegram.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que las continuidad de las conversaciones para el domingo dependían de Estados Unidos. El vocero sostuvo que las demandas de Washington eran "excesivas" e "ilegales" para la delegación iraní .

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán" , escribió Esmaeil Baqaei en X.

El portavoz también detalló cuáles fueron los puntos principales de los encuentros: "En las últimas 24 horas se han mantenido conversaciones sobre diversos aspectos de los principales temas de las negociaciones, entre ellos el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y el fin definitivo de la guerra contra Irán y en la región ".

Antes de dar por concluida la fallida ronda de negociaciones, el portavoz aseguró que Irán está "decidido a utilizar todos los medios, incluida la diplomacia, para asegurar los intereses nacionales y salvaguardar los intereses del país".

El comunicado del vocero iraní se difundió apenas una hora antes de que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunciara la conclusión, sin acuerdo, de las conversaciones en Islamabad, subrayando que Washington presentó su "oferta final" tras un proceso de contactos intensos y múltiples reuniones entre ambas delegaciones.

JD Vance vicepresidente Estados Unidos JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Para el funcionario, los encuentros terminan con una "propuesta muy simple", que es la de "un método de entendimiento", al que llamó su "mejor y última oferta; veremos si los iraníes la aceptan". Sin embargo, no se expresó al respecto de la tregua de dos semanas establecida.

Las negociaciones, que contaron con la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reunieron a figuras clave de Estados Unidos e Irán. Por Washington encabezó la delegación el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Del lado iraní, en tanto, las negociaciones estuvieron lideradas por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto al canciller Abbas Araqchi. Cabe destacar que, antes de las negociaciones entre iraníes y estadounidenses, la delegación de Irán se reunió con sus pares pakistaníes.