Alemania: liberaron a Christian Brückner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Liberaron a Christian Brückner, principal sospechoso. Redes sociales

El principal sospechoso por la desaparición y presunta muerte de Madeleine McCann, Christian Brückner, fue liberado de la prisión en Alemania, luego de una condena de siete años por la violación de una mujer de 72 en Portugal que ocurrió en 2005. La Justicia consideró que no había pruebas consistentes para presentar cargos.

Brückner fue visto siendo liberado cerca de la ciudad de Hannover en un Audi A6 que conducía su abogado, Friedrich Flüscher. Llevaba siete años preso por una violación a una mujer estadounidense y estaba allí desde 2019.

El hombre también tiene antecedentes por abuso sexual infantil y posesión de drogas. Si bien, se lo vinculó con cinco violaciones en Portugal, fue absuelto de cargos. La Fiscalía apeló la sentencia, pero la causa todavía está en trámite.

Madeleine Redes sociales

La niña McCann, de tres años, desapareció en mayo del 2007 en un complejo vacacional en Praia da Luz, Portugal. El caso nunca se cerró y el paradero de la joven continúa siendo un misterio. En 2020, la Fiscalía de Braunschwig informó que sospechaba que Madeleine había muerto y señalaron al mencionado como responsable.