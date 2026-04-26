Intento de atentado contra Donald Trump: quién es el hombre detenido en el hotel Hilton de Washington Cole Allen, un maestro de 31 años oriundo de California, fue reducido por la seguridad antes de llegar al salón donde se realizaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Por + Seguir en







Un hombre de 31 años fue detenido este sábado por la noche tras intentar irrumpir armado en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sospechoso fue identificado como Cole Allen, oriundo del estado de California.

Según informaron fuentes oficiales, Allen ingresó corriendo al lobby del hotel y fuee rápidamente interceptado por el personal de seguridad, que logró reducirlo antes de que pudiera acercarse al salón principal donde se desarrollaba el evento. Según informó el propio Trump en declaraciones posteriores al hecho, el hombre portaba varias armas, aunque no logró traspasar los controles que protegían el acceso al lugar.

El episodio generó momentos de tensión en medio de la cena: se escucharon disparos en el interior del edificio, lo que obligó a evacuar al mandatario y a que los asistentes se resguardaran. No se reportaron heridos y, tras ser detenido, el sospechoso dejó de representar un riesgo, según confirmó la policía.

Allen reside en la ciudad de Torrance, al sur de Los Ángeles, donde trabaja como maestro. En el ámbito educativo, se desempeñaba en programas especializados dirigidos a estudiantes con necesidades académicas particulares, tanto de alto rendimiento como con dificultades de aprendizaje.

De acuerdo con sus antecedentes académicos, realizó sus estudios en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), donde obtuvo un título en ingeniería en 2017. Recientemente había finalizado un posgrado en ciencias de la computación. Además de su labor docente, también desarrollaba videojuegos.