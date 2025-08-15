Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia La víctima, de 53 años, se encontraba nadando junto a sus cuatro hijos en el río Bulete, cuando el animal lo atacó. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, tras varios minutos de lucha, el hombre desapareció bajo el agua. Por







El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa.

Un hombre fue devorado por un cocodrilo cuando se bañaba en un río junto a su familia. La víctima, identificada como Arifuddin, fue atacada por el animal, quien le mordió la pierna y lo hundió en el agua. El dramático momento quedó capturado en un video, donde se puede ver cómo varias personas intentan ayudarlo y sacarlo del agua.

El ataque ocurrió en el río Bulete, una zona que suelen utilizar los vecinos para bañarse y lavar ropa, cerca de las seis de la tarde en la región de Wajo Regency. El ataque del cocodrilo tomó por sorpresa a Arifuddin, quien se encontraba junto a sus cuatro hijos al momento de la tragedia.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede observar cómo el cocodrilo agarra al hombre de la pierna e intenta hundirlo, al mismo tiempo que varias personas gritan y le arrojan cosas al animal para que suelte a la víctima.

A pesar de los esfuerzos, las autoridades informaron que "logramos evacuar a la víctima, a una distancia aproximada de una milla desde el punto del ataque". También pudieron atrapar al cocodrilo y rescatar restos del cuerpo del hombre de 53 años.

Los ataques de cocodrilos son comunes en Indonesia, en marzo un hombre de 51 años murió tras ser atacado por un cocodrilo de tres metros de largo en playa de Talise, ubicada en Palu, Sulawesi Central.

Embed https://t.co/wuRX20W8a2

Mandi di Sungai, Warga Wajo Tewas Diterkam Buaya Hingga Remuk



WAJO - Suasana senja di Sungai Bulete, Desa Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mendadak berubah menjadi mencekam pada Kamis, 14 Agustus 2025. Arifuddin (53)… pic.twitter.com/JcHbxkgdti — SevenFeeds (@SevenFeeds) August 15, 2025