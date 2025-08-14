Salió de un bar borracho, se coló en una carrera y corrió 8K en ojotas: recibió una medalla

La historia del borracho que corrió y le cambió la vida.

Las redes sociales muchas veces nos muestran historias que son realmente cautivadoras. En este caso, a un brasileño le cambió la vida por salir a correr borracho. Por más inverosímil que suene, en el afán de querer "curar la resaca", Izaque construyó su futuro sin saberlo y se ganó el cariño de muchos.

Todo se originó cuando salió de un bar en Garrafao do Norte, en el estado de Pará, Brasil. Cerca de allí, comenzaba una carrera local de 8 kilómetros, por lo que, para salir de su estado de ebriedad, el hombre decidió correr a la par de los otros participantes. Sin embargo, el único detalle es que Izaque estaba en ojotas.

Captura de pantalla 2025-08-13 133920 Pero lo que parecía que iba a terminar en risas terminó en una historia de superación, ya que el brasileño completó el recorrido antes que muchos participantes preparados y con la vestimenta adecuada. Su rendimiento llamó la atención de muchos, y comenzó a recibir ayuda de distintos lados.

El ayuntamiento local le ofreció apoyo médico y psicológico para tratar el tema del alcohol, algunas empresas se sumaron como sponsors y le brindaron ropa deportiva para entrenar, y hasta una nutricionista lo ayudó de forma gratuita. De esta forma, Izaque sumó muchos seguidores en su cuenta de Instagram, bautizada como @izaque_corredor.

"Quería quitarme la resaca y terminé sacando el alcohol de mi vida", fueron las palabras del corredor estrella de Pará. Por lo pronto, los organizadores de la carrera ya confirmaron que lo inscribirán en la próxima edición.

Después de hacerse viral, Izaque se mostró entrenando en esta nueva etapa de su vida: "Gracias a todos los que me están apoyando en este nuevo viaje, DIOS LOS BENDIGA A TODOS". Embed - @izaque_corredor on Instagram: "Obrigado a todos que estão me apoiando nessa nova jornada DEUS ABENÇOE A TODOS #viral #isac #cachaça #corrida #famoso #bêbado #maratona" View this post on Instagram A post shared by @izaque_corredor El video del brasileño que se hizo viral por correr borracho en ojotas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1953241088149327969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953241088149327969%7Ctwgr%5E5d28d2090e42b7f77607cbff34d8e4b62a8ca94f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2755020769575764749.ampproject.net%2F2507172035000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false | Un hombre en estado de ebriedad participó en una carrera de 8 kilómetros en Brasil.. e incluso adelantó a varios atletas.



Aunque no estaba inscrito para la carrera, el "maratonista del alcohol" llegó a la meta y recibió una medalla de participante.

pic.twitter.com/fLDGI5fZbo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 6, 2025