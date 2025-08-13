Una joven argentina mostró cómo son los hoteles cápsula en Tokio y se hizo viral La chica viajó a Japón junto a su mamá y decidieron pasar la noche en uno de estos populares alojamientos. ¿Son tan incómodos como parecen? Por







La joven mostró cómo es el interior de las cápsulas. TikTok @cokiwillis

Algunos de los videos más populares en redes sociales son aquellos que muestran curiosidades, costumbres y datos poco conocidos sobre otros países. Este es el caso de una joven argentina que mostró cómo son los famosos hoteles cápsula de Tokio, la capital de Japón, y se hizo viral.

Se trata de la usuaria de TikTok @cokiwillis, quien se fue de viaje con su mamá y decidieron pasar una noche en este curioso alojamiento. Aunque llegaron "bastante temprano", pudieron hacer el check in ellas mismas a través de unas pantallas que había en la recepción junto a las reglas básicas del lugar.

"Una vez que hacías el check in, te decían cuál era tu cápsula y en qué piso estaba, así que subimos. En el primer piso tenés todo lo que es baños y lockers. Las duchas eran divinas; cada vez que alguien se baña, las vienen a limpiar", contó la joven. Cada huésped tiene un locker asignado con su propia llave magnética.

Adentro, además de un espacio para dejar la valija, había "un bolsito que tiene todo lo necesario para estar una noche ahí: pijama, toalla, cepillo de dientes, un par de pantuflas y las reglas de la casa". Con el equipaje ya guardado, la influencer y su mamá subieron hasta sus cápsulas, en el quinto piso.

"Hay dos baños que están al lado de las cápsulas por si querés ir al baño a la noche, así no tenés que bajar hasta el último piso. No son aptas para claustrofóbicos, pero les juro que no son tan chicas como parecen. Estaban bárbaras y muy cómodas. Tenés para cerrar la cápsula con una cortinita", contó.

El recorrido terminó en el noveno piso, el más alto del hotel, donde hay un lounge con mesas, sillas, máquina de bebidas y espacios individuales para sentarse con libros o una computadora. "Acá viene la gente a estudiar y trabajar, porque mucha gente viene por un día", explicó la chica. Su video acumuló casi 460.000 reproducciones y muchos usuarios dieron su opinión sobre las famosas cápsulas. "Es como para ir acostumbrándose al cementerio"; "Alguien descubrió ser claustrofóbico viendo el video?"; "Me ahogué con solo verlo", fueron algunos de los comentarios. El video de la joven argentina que mostró cómo es un hotel cápsula en Tokio Embed @cokiwillis capsule sleep lab en Tokyo original sound - cokiwillis