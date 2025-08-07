7 de agosto de 2025 Inicio
Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV durante una entrevista en vivo

El titular de Inversiones Públicas, Darko Glišic, presentó dificultades para hablar y tuvo que ser atendido de inmediato. Según el gobierno serbio, el mandatario fue operado y se encuentra en grave estado.

Glišic sufrió el inconveniente en un canal de televisión.

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glišic, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) durante una entrevista televisiva en vivo. El escalofriante momento quedó registrado por las cámaras, cuando el hombre intentó responder una pregunta de los conductores. Se encuentra en grave estado.

En un video que se viralizó por redes sociales, se puede ver cómo el funcionarioparticipaba de un programa matutino del canal Pink, cuando ante la pregunta de los conductores no pudo formular una respuesta.

Durante el vivo, Glišic presentó dificultades para responder y un tartamudeo que intentó aclararse la garganta, pero tampoco pudo expresarse. Los presentadores se dieron cuenta de inmediato de la falta de coordinación del invitado, le preguntaron si se encontraba bien y rápidamente cortaron la transmisión.

Según confirmó el ministro de Sanidad, Zlatibor Loncar, contó para medios locales que el mandatario fue trasladado de inmediato a un hospital público en Belgrado y fue sometido a una operación compleja, y que se encuentra en grave estado.

