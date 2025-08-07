Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV durante una entrevista en vivo El titular de Inversiones Públicas, Darko Glišic, presentó dificultades para hablar y tuvo que ser atendido de inmediato. Según el gobierno serbio, el mandatario fue operado y se encuentra en grave estado. Por







Glišic sufrió el inconveniente en un canal de televisión.

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glišic, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) durante una entrevista televisiva en vivo. El escalofriante momento quedó registrado por las cámaras, cuando el hombre intentó responder una pregunta de los conductores. Se encuentra en grave estado.

En un video que se viralizó por redes sociales, se puede ver cómo el funcionarioparticipaba de un programa matutino del canal Pink, cuando ante la pregunta de los conductores no pudo formular una respuesta.

Durante el vivo, Glišic presentó dificultades para responder y un tartamudeo que intentó aclararse la garganta, pero tampoco pudo expresarse. Los presentadores se dieron cuenta de inmediato de la falta de coordinación del invitado, le preguntaron si se encontraba bien y rápidamente cortaron la transmisión.

Según confirmó el ministro de Sanidad, Zlatibor Loncar, contó para medios locales que el mandatario fue trasladado de inmediato a un hospital público en Belgrado y fue sometido a una operación compleja, y que se encuentra en grave estado.

Embed This is how a stroke looks like- If you see this happen around you, do not hesitate to call an ambulance. Darko Glishic, Serbia's Minister of Investments and a senior member of the ruling party in Belgrade, suffered a stroke yesterday during a live TV interview and was taken… pic.twitter.com/9B2S78PkZU — Niv Calderon (@nivcalderon) August 6, 2025