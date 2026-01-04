4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

"Hubo un traidor": un medio de Estados Unidos apuntó contra la mesa chica de Nicolás Maduro

La cadena Fox News señaló a Diosdado Cabello y Vladimir López, ante la escasa resistencia que habrían exhibido las fuerzas militares.

Por
La detención de Nicolás Maduro dio lugar a distintas hipótesis.

La detención de Nicolás Maduro dio lugar a distintas hipótesis.

Redes sociales

La detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos durante la madrugada de este sábado, desató distintas hipótesis sobre cómo se pudo dar el arresto del ahora expresidente de Venezuela.

Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.
Te puede interesar:

El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Ante este contexto, la cadena norteamericana Fox News, apuntó a un posible “traidor” desde la considerada "mesa chica" de Maduro, quien pudo haber contribuido para la facilidad con la que se llevó a cabo la operación para detenerlo.

El mismo medio informó que el foco de las sospechas recae sobre la poca vitalidad de las Fuerzas Armadas venezolanas, las cuales “no parecen haber opuesto resistencia alguna” a la incursión extranjera, a pesar de contar con un vasto poderío militar.

El círculo de confianza que rodeaba a Maduro incluye principalmente a Diosdado Cabello, ministro del Interior, y a Vladimir López (Padrino López), jefe de las Fuerzas Armadas. Ambos manejan estructuras de poder clave y, aunque condenaron públicamente el ataque, la falta de resistencia militar ha generado especulaciones sobre su posible complicidad o negociación para garantizar su propia supervivencia política y económica tras la caída del líder chavista.

De acuerdo al reporte, Cabello es considerado tan poderoso como Maduro y se perfila ahora como el “heredero indiscutible” del movimiento. Mientras que López condenó la “agresión militar criminal” y el uso de misiles en Fuerte Tiuna, pero analistas calificaron su respuesta como “hueca” ante la pasividad de las tropas.

Detención de Nicolás Maduro: análisis de la inteligencia y cooperación interna

La capacidad de Donald Trump para capturar rápidamente al líder venezolano indicaría que Estados Unidos contó con “gran inteligencia sobre el terreno” y que “venezolanos cooperaron activamente”.

Por otra parte, expertos evalúan si Cabello, López o miembros del ejército participaron en la operación para proteger sus propias fortunas y seguridad, considerando que una elección democrática los dejaría expuestos.

Por el momento, se informó que la captura de Nicolás Maduro y trasladado a Estados Unidos, Venezuela quedó en manos de Delcy Rodríguez. En horas de la noche del sábado, por la televisión estatal de Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por medio de la Presidenta de la Sala Constitucional y vocera del organismo, comunicó que por “la situación de imposibilidad del presidente”, la vicepresidenta, reemplazará a Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta

La confirmación se dio en un comunicado oficial en el que D'Amelio resaltó el motivo principal de la decisión del Poder Judicial. "La Constitución, en su artículo 239, punto 6, atribuye al Vicepresidente Ejecutivo la función de suplir las faltas temporales del Presidente", detalló la magistrada.

"En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato", aseguraron desde el TSJ con el argumento de evitar la acefalía en este momento en el que, incluso, Donald Trump declaró que podría haber un segundo ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra el territorio de Venezuela.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Maduro y exigieron su liberación

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York.

"Preocupación y rechazo": el comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España por Venezuela

Uno de los objetivos alcanzados por los bombardeos de EEUU.

Así quedó Venezuela: antes y después de los bombardeos de Estados Unidos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló sobre el futuro próximo de Venezuela.

El futuro de Venezuela: EEUU pone presión y condiciona su apoyo a los funcionarios actuales

play

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

Miles de venezolanos se convocaron el sábado 3 en el Obelisco tras la detención de Nicolás Maduro

Corina Machado convocó a marchas en Latinoamérica, otra vez con epicentro en el Obelisco

Rating Cero

Speed hizo un desafío de velocidad con el animal que lo rasguñó en la previa del inicio de la competencia

Tremendo susto: un reconocido streamer quiso hacer un desafío en redes y fue atacado por un guepardo

play

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
play

Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

últimas noticias

Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.

El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Hace 41 minutos
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Maduro y exigieron su liberación

Hace 54 minutos
Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York.

"Preocupación y rechazo": el comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España por Venezuela

Hace 56 minutos
El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial 20. 

Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y heridos graves en un choque frontal

Hace 1 hora
La detención de Nicolás Maduro dio lugar a distintas hipótesis.

"Hubo un traidor": un medio de EEUU apuntó contra la "mesa chica" de Maduro

Hace 1 hora