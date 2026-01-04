La cadena Fox News señaló a Diosdado Cabello y Vladimir López, ante la escasa resistencia que habrían exhibido las fuerzas militares.

La detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos durante la madrugada de este sábado, desató distintas hipótesis sobre cómo se pudo dar el arresto del ahora expresidente de Venezuela.

Ante este contexto, la cadena norteamericana Fox News, apuntó a un posible “traidor” desde la considerada "mesa chica" de Maduro, quien pudo haber contribuido para la facilidad con la que se llevó a cabo la operación para detenerlo.

El mismo medio informó que el foco de las sospechas recae sobre la poca vitalidad de las Fuerzas Armadas venezolanas, las cuales “no parecen haber opuesto resistencia alguna” a la incursión extranjera, a pesar de contar con un vasto poderío militar.

El círculo de confianza que rodeaba a Maduro incluye principalmente a Diosdado Cabello , ministro del Interior, y a Vladimir López (Padrino López), jefe de las Fuerzas Armadas. Ambos manejan estructuras de poder clave y, aunque condenaron públicamente el ataque , la falta de resistencia militar ha generado especulaciones sobre su posible complicidad o negociación para garantizar su propia supervivencia política y económica tras la caída del líder chavista.

De acuerdo al reporte, Cabello es considerado tan poderoso como Maduro y se perfila ahora como el “heredero indiscutible” del movimiento. Mientras que López condenó la “agresión militar criminal” y el uso de misiles en Fuerte Tiuna, pero analistas calificaron su respuesta como “hueca” ante la pasividad de las tropas.

Detención de Nicolás Maduro: análisis de la inteligencia y cooperación interna

La capacidad de Donald Trump para capturar rápidamente al líder venezolano indicaría que Estados Unidos contó con “gran inteligencia sobre el terreno” y que “venezolanos cooperaron activamente”.

Por otra parte, expertos evalúan si Cabello, López o miembros del ejército participaron en la operación para proteger sus propias fortunas y seguridad, considerando que una elección democrática los dejaría expuestos.

Por el momento, se informó que la captura de Nicolás Maduro y trasladado a Estados Unidos, Venezuela quedó en manos de Delcy Rodríguez. En horas de la noche del sábado, por la televisión estatal de Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por medio de la Presidenta de la Sala Constitucional y vocera del organismo, comunicó que por “la situación de imposibilidad del presidente”, la vicepresidenta, reemplazará a Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta BBC

La confirmación se dio en un comunicado oficial en el que D'Amelio resaltó el motivo principal de la decisión del Poder Judicial. "La Constitución, en su artículo 239, punto 6, atribuye al Vicepresidente Ejecutivo la función de suplir las faltas temporales del Presidente", detalló la magistrada.

"En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato", aseguraron desde el TSJ con el argumento de evitar la acefalía en este momento en el que, incluso, Donald Trump declaró que podría haber un segundo ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra el territorio de Venezuela.