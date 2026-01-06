Día de Reyes: qué es y por qué se conmemora el 6 de enero

Aunque fueron perdiendo terreno ante Papá Noel y la Navidad, los Reyes Magos siguen presentes en la tradición argentina y son parte importante de la cultura nacional.

Cuál es el origen de la tradición de los Reyes Magos.

El Día de Reyes es una de las celebraciones más tradicionales del calendario cristiano y se conmemora cada 6 de enero en Argentina y en muchos países del mundo. Si bien está vinculada al relato bíblico del nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos, también es esperada por los comerciantes por ser una jornada de regalos para niños y adultos.

Aunque no es feriado nacional, el Día de Reyes mantiene una fuerte presencia cultural y religiosa , especialmente entre las familias con niños, con rituales, regalos y costumbres que se transmiten de generación en generación.

En Argentina, la celebración combina el sentido religioso con prácticas populares que incluyen dejar pasto y agua para los camellos , así como compartir comidas típicas, manteniendo viva una tradición con siglos de historia.

El Día de Reyes recuerda la adoración del niño Jesús por parte de los Reyes Magos , quienes, según la tradición cristiana, llegaron desde Oriente guiados por una estrella. Este episodio simboliza la manifestación de Jesús al mundo.

La celebración tiene su origen en la festividad de la Epifanía, palabra que significa "manifestación" , y representa el reconocimiento de Jesús como rey y salvador por parte de los pueblos no judíos.

El 6 de enero fue establecido como fecha litúrgica en los primeros siglos del cristianismo y se mantiene hasta hoy como una de las celebraciones más importantes después de la Navidad.

Diego Rodríguez Fernández Diego Armando Maradona Diego Simeone Sevilla Reyes Magos Diego Armando Maradona (centro) junto a sus compañeros de Sevilla, Diego Rodríguez Fernández y Diego Simeone, en el tradicional desfile de Reyes de la ciudad andaluza en 1993. El Diez pidió ser Baltazar para combatir el racismo.

En muchos países de tradición católica, el Día de Reyes tiene una relevancia similar o incluso mayor que la llegada de Papá Noel, especialmente en lo relacionado con los regalos para los más chicos.

En Argentina, si bien la costumbre de los regalos fue perdiendo fuerza frente a otras celebraciones con el correr de los años, sigue siendo una fecha significativa en el calendario religioso y cultural, y son varias las personas disfrazadas de los Reyes Magos que recorren las calles para dar una alegría a los niños.

Además de su sentido espiritual, el Día de Reyes refuerza valores como la solidaridad, la fe y la esperanza, especialmente dentro del ámbito familiar.

Quiénes eran los Reyes Magos y cómo se llamaban

Según la tradición cristiana, los Reyes Magos eran tres sabios provenientes de Oriente que siguieron la estrella de Belén hasta llegar al lugar donde había nacido Jesús.

Con el paso del tiempo, se les asignó los nombres de Melchor, Gaspar y Baltazar, cada uno representando distintas edades y regiones del mundo conocido.

También se les atribuye un simbolismo particular a los regalos que ofrecieron: oro, incienso y mirra, presentes que representaban la realeza, la divinidad y la humanidad de Jesús.

Cuáles son las costumbres del Día de Reyes

Una de las costumbres más populares del Día de Reyes en Argentina es que los niños dejen pasto y agua la noche del 5 de enero para los camellos de los Reyes Magos.

En algunas familias, los regalos se entregan durante la mañana del 6 de enero, como una forma de recrear la visita de los Reyes al niño Jesús.

Otra tradición muy difundida es compartir comidas especiales, como la rosca de Reyes, un símbolo de unión y celebración que marca el cierre del período navideño.