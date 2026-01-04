4 de enero de 2026 Inicio
C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

El periodista Adrián Salonia informará todas las alternativas de lo que sucede en ese país, tras la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la detención del expresidente Nicolás Maduro.

Trump ordenó detener a Maduro y se abre un interrogante en Venezuela.

Un equipo periodístico de C5N se encuentra camino a Venezuela para cubrir minuto a minuto todas las alternativas de lo que sucede en ese país, tras la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la detención del expresidente Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en Nueva York, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de su gobierno.

Nicolás Maduro deportó a los periodistas de C5N.
El día que Maduro le prohibió el ingreso a Venezuela al equipo periodístico de C5N

El periodista Adrián Salonia ya se encuentra en el aeropuerto internacional de Panamá en un viaje que posteriormente requerirá de una nueva escala en Colombia antes de arribar a Caracas.

Justamente Saloni fue uno de los cronistas de C5N que intentó llegar a Venezuela hace semanas pero le fue impedido el ingreso, junto a Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís.

Fueron demorados alrededor de dos horas en su llegada a Venezuela, adonde habían viajado para cubrir el conflicto entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump. Luego de que les retuvieran los pasaportes, les comunicaron que no tenían el ingreso admitido al país.

En ese entonces, tras regresar a la Argentina, relató: "Llegamos a las 2 de la madrugada. Como nos vieron con la cámara, inmediatamente se acercó un policía de Migraciones y empezaron las preguntas. '¿A qué vienen?', fue la primera de ellas. ¿Cuánto tiempo se van a se van a quedar? ¿Quién los invitó? Ellos tenían todo el tiempo la idea de que alguien nos había invitado".

play

