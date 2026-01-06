IR A
¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

En esta nueva entrega se puede apreciar el regreso de tres de los personajes más famosos de los cómics de mutantes. Se espera que durante el Super Bowl se proyecte el tráiler completo.

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.

El hype no para: Marvel reveló el tercer teaser de Avengers Doomsday y, tal como se especulaba, confirma la vuelta de los X-Men al universo de los superhéroes.

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.
Así como ocurrió con Spiderman, de la película participarán integrantes del cast original de la película rodada en el año 2000. Si bien es un video de una duración muy cortita, se pueden apreciar algunos detalles.

El teaser, en uno de sus momentos, muestra a dos personas jugando al ajedrez. Enseguida se ve la tradicional silla de ruedas de Charles Xavier, el director de la escuela de los X-Men. A su lado, inmediatamente, está su amigo Magneto, personificado por Ian Mc Kellen.

Otro de los que también vuelve al universo es Cíclope, personaje interpretado por James Marsden, que tendrá su traje original de X-Men, siendo un detalle que enloqueció a los fanáticos.

Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el primer teaser de Avengers Doomsday

El Universo Cinematográfico de Marvel dio finalmente el golpe de efecto que los fanáticos de todo el mundo estaban esperando. De manera oficial, se estrenó el primero de una serie de cuatro adelantos de Avengers: Doomsday, una estrategia de lanzamiento que se llevará a cabo semana tras semana en simultáneo con las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza. Este primer vistazo marca el inicio de una campaña masiva para lo que promete ser el evento cinematográfico más ambicioso de los últimos años.

El segundo teaser de Avengers: Doomsday con Thor

