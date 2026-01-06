¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men En esta nueva entrega se puede apreciar el regreso de tres de los personajes más famosos de los cómics de mutantes. Se espera que durante el Super Bowl se proyecte el tráiler completo. + Seguir en







Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.

El hype no para: Marvel reveló el tercer teaser de Avengers Doomsday y, tal como se especulaba, confirma la vuelta de los X-Men al universo de los superhéroes.

Así como ocurrió con Spiderman, de la película participarán integrantes del cast original de la película rodada en el año 2000. Si bien es un video de una duración muy cortita, se pueden apreciar algunos detalles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarvelLATAM/status/2008547571040477268&partner=&hide_thread=false Diciembre 17, 2026. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/AlcHzLASRn — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) January 6, 2026 El teaser, en uno de sus momentos, muestra a dos personas jugando al ajedrez. Enseguida se ve la tradicional silla de ruedas de Charles Xavier, el director de la escuela de los X-Men. A su lado, inmediatamente, está su amigo Magneto, personificado por Ian Mc Kellen.

Otro de los que también vuelve al universo es Cíclope, personaje interpretado por James Marsden, que tendrá su traje original de X-Men, siendo un detalle que enloqueció a los fanáticos.

Se trata del tercer teaser de la franquicia y todo indica que el tráiler será proyectado en su totalidad en el Super Bowl, el domingo 8 de febrero. El primero mostró a Chris Evans como Capitán América y el segundo a Chris Hemsworth como Thor.

