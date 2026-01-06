Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Yo antes de ti, el drama romántico que te dejará con lágrimas hasta el final La plataforma de streaming suma a su catálogo una de las historias más emotivas de la década. Protagonizada por Emilia Clarke, esta película promete lágrimas y una profunda reflexión sobre el amor. + Seguir en







El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero pocas veces una incorporación genera tanto revuelo emocional inmediato como esta. Se trata de Yo antes de ti, un drama romántico que, tras su exitoso paso por los cines en 2016, acaba de aterrizar en la plataforma para conquistar a una nueva audiencia y romper el corazón de los suscriptores. Dirigida por Thea Sharrock, esta producción no es solo una historia de amor convencional; es un viaje profundo que desafía al espectador a cuestionarse los límites de la vida, la lealtad y la entrega.

La plataforma de streaming suma a su catálogo esta producción estadounidense, que es una de las historias más emotivas de la década. Protagonizada por Emilia Clarke, este film promete lágrimas y una profunda reflexión sobre el amor. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en enero 2026.

Sinopsis de Yo antes de ti, la película que llegó a Netflix La trama nos sumerge en la vida de Louisa "Lou" Clark, interpretada magistralmente por la carismática Emilia Clarke, una joven creativa y vivaz, pero sin un rumbo claro, que acepta un desafío laboral en la pintoresca campiña inglesa: cuidar a Will Traynor (Sam Claflin). Will, un exitoso y cínico banquero que quedó tetrapléjico tras un accidente, ha perdido las ganas de vivir. Lo que comienza como una relación estrictamente profesional y tensa, pronto se transforma en un vínculo inquebrantable que cambiará la existencia de ambos para siempre.

La crítica especializada y el público coinciden en destacar la química explosiva entre sus protagonistas, capaz de llevar a la audiencia de la risa al llanto en cuestión de minutos. Con una duración de casi dos horas, la cinta aborda temas sensibles con una delicadeza única, posicionándose rápidamente como una de las películas más vistas del momento en el servicio de streaming.

Para quienes buscan una narrativa intensa, Yo antes de ti es la elección perfecta para una maratón de fin de semana. No solo ofrece entretenimiento de calidad, sino una dura reflexión sobre la dignidad y las decisiones personales. Acompañada por un elenco de lujo que incluye a Charles Dance y Jenna Coleman, esta joya del cine romántico promete dejar una huella imborrable. Si vas a darle play, una recomendación final: ten pañuelos a mano, porque la emoción está garantizada.

Tráiler de Yo antes de ti Embed - YO ANTES DE TI - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Reparto de Yo antes de ti Sam Claflin como William Traynor

como William Traynor Emilia Clarke como Louisa Clark

como Louisa Clark Matthew Lewis como Patrick

como Patrick Charles Dance como Steven Traynor

como Steven Traynor Vanessa Kirby como Alicia Dewares

como Alicia Dewares Jenna Coleman como Katrina Clark

como Katrina Clark Steve Peacocke como Nathan

como Nathan Janet McTeer como Camilla Traynor yo antes de ti