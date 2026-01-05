IR A
IR A

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Una historia de amor de verano que logró escalar a lo más alto del ranking tras su estreno en 2022 y sigue sumando reproducciones.

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Netflix tiene la fórmula perfecta para cautivar a su audiencia con historias livianas pero emocionantes, y Al Viento (Pod Wiatr, en su idioma original) es el ejemplo perfecto. Esta película polaca se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma tras su estreno en 2022.

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
Te puede interesar:

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Ambientada en los paradisíacos paisajes de la península de Hel, en el mar Báltico, este título estuvo entre lo más visto conquistando a los usuarios con una historia que mezcla el amor, las diferencias sociales y la libertad. Su trama explora cómo el primer amor puede ser el motor para romper con las expectativas ajenas y empezar a tomar decisiones propias.

Uno de sus principales encantos es que todo sucede bajo el sol del verano en la playa, aportando una mística particular a las escenas. Además, la química entre los personajes principales traspasa la pantalla, una característica que fue muy elogiada por los expertos en cine.

Netflix: sinopsis de Al viento

Al viento

La historia sigue a Ania (interpretada por Sonia Mietielica), una joven de una familia privilegiada que llega a un lujoso hotel de playa para pasar sus vacaciones antes de comenzar la facultad de medicina, siguiendo el mandato de su estricto padre. Sin embargo, Ania carga con un duelo reciente que la mantiene desconectada de su entorno.

Todo cambia cuando conoce a Michal (Jakub Sasak), un instructor de kitesurf que trabaja en el resort. Michal vive una vida libre, sencilla y ligada al mar, algo que choca frontalmente con el mundo estructurado de Ania. A pesar de las diferencias y de la desaprobación de su familia, surge entre ellos una conexión inevitable impulsada por la pasión del deporte y el descubrimiento personal.

Tráiler de Al viento

Embed

Reparto de Al viento

  • Sonia Mietielica como Ania
  • Jakub Sasak como Michal
  • Marcin Perchu
  • Sonia Bohosiewicz
  • Jakub Czachor
  • Sebastián Dela
  • Waleria Gorobets

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

esta emotiva pelicula argentina de un amor que no conoce de edades ya esta en netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia
play

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
play

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
play

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuesta

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 58 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora