Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin Una historia de amor de verano que logró escalar a lo más alto del ranking tras su estreno en 2022 y sigue sumando reproducciones. + Seguir en







La película polaca que conquista corazones en Netflix.

Netflix tiene la fórmula perfecta para cautivar a su audiencia con historias livianas pero emocionantes, y Al Viento (Pod Wiatr, en su idioma original) es el ejemplo perfecto. Esta película polaca se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma tras su estreno en 2022.

Ambientada en los paradisíacos paisajes de la península de Hel, en el mar Báltico, este título estuvo entre lo más visto conquistando a los usuarios con una historia que mezcla el amor, las diferencias sociales y la libertad. Su trama explora cómo el primer amor puede ser el motor para romper con las expectativas ajenas y empezar a tomar decisiones propias.

Uno de sus principales encantos es que todo sucede bajo el sol del verano en la playa, aportando una mística particular a las escenas. Además, la química entre los personajes principales traspasa la pantalla, una característica que fue muy elogiada por los expertos en cine.

Netflix: sinopsis de Al viento Al viento Netflix La historia sigue a Ania (interpretada por Sonia Mietielica), una joven de una familia privilegiada que llega a un lujoso hotel de playa para pasar sus vacaciones antes de comenzar la facultad de medicina, siguiendo el mandato de su estricto padre. Sin embargo, Ania carga con un duelo reciente que la mantiene desconectada de su entorno.

Todo cambia cuando conoce a Michal (Jakub Sasak), un instructor de kitesurf que trabaja en el resort. Michal vive una vida libre, sencilla y ligada al mar, algo que choca frontalmente con el mundo estructurado de Ania. A pesar de las diferencias y de la desaprobación de su familia, surge entre ellos una conexión inevitable impulsada por la pasión del deporte y el descubrimiento personal.

Tráiler de Al viento Embed Reparto de Al viento Sonia Mietielica como Ania

Jakub Sasak como Michal

Marcin Perchu

Sonia Bohosiewicz

Jakub Czachor

Sebastián Dela

Waleria Gorobets