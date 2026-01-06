6 de enero de 2026 Inicio
Cristina Kirchner agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

La expresidenta expuso su gratitud hacia sus seguidores y a los médicos del Sanatorio Otamendi que la asistieron "con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior".

Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.



La expresidenta Cristina Kirchner le agradeció a los médicos del Sanatorio Otamendi que la asistieron luego de que sufriera una apendicitis y a la militancia que la respaldó tras la intervención quirúrgica, después de que permaneciera dos semanas internada.

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.
En una publicación en su cuenta de la red social X, Cristina expuso su gratitud hacia el personal médico que la asistió: "Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior".

En tal sentido, remarcó el apoyo de sus seguidores. "También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación. ¡Muchas gracias!", expresó.

La líder del peronismo había sido internada en el Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre de 2025 debido a un intenso dolor abdominal, lo que derivó en una operación por una apendicitis. Luego, los médicos previnieron complicaciones asociadas a un íleo posoperatorio y aseguraron su estabilidad médica.

La publicación de Cristina Kirchner.



En tanto, la intervención quirúrgica se llevó a cabo en un marco de alta tensión judicial y política. La expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con prisión domiciliaria, por la causa Vialidad. Además, en los últimos días la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y mantuvo la obligación del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.

La última noticia en torno a la actualidad de la expresidenta había ocurrido en el marco de su situación judicial. El 18 de diciembre de 2025 la Corte Suprema rechazó el planteo presentado por su defensa contra la colocación de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria, al considerar que el recurso carecía de una fundamentación adecuada.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución, tras ser condenada en la causa conocida como "Vialidad". El 10 de junio la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

La decisión del máximo tribunal implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos $84.000 millones.

