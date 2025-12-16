En el jet privado viajaban piloto, copiloto y ocho tripulantes, que perdieron la vida en el acto. La aeronave impactó contra un campo de fútbol y luego contra un edificio industrial. Tres de los fallecidos son menores de edad.

Un jet privado se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca , en México, y como consecuencia murieron sus ocho pasajeros y dos pilotos , según informaron medios mexicanos. Las imágenes del brutal accidente quedó registrada en varios videos que se viralizaron en redes.

La aeronave de la empresa Jet Pro, modelo Cessna Citation lll, matrícula XA-PRO despegó desde el Aeropuerto de Acapulco hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Según registros, el jet despegó a las 12:02 horas y cerca de las 12:31, menos de media hora después, se desplomó sobre unos galpones. Minutos antes de la tragedia, el piloto logró enviar un mensaje a la torre de control para advertir un fallo en la aeronave.

El fuerte impacto generó un gran incendio, en varios de los videos que se compartieron en redes sociales, se pueden observar extensas columnas de humo negro y varios servicios de emergencia trabajando en el lugar.

Caiga de avioneta en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo Ya servicios de emergencia laborando

" Se registró un accidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, en Toluca, el cual es atendido por Personal de Protección Civil del Estado de México en coordinación con instituciones de emergencia", informó Adrián Hernández, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México.

A pesar de los esfuerzos, las autoridades mexicanas confirmaron que los 8 tripulantes, junto al piloto y copiloto, fallecieron en el acto tras el impacto.

Raúl, de cuatro años,

Natalia, de dos años,

Ximena, de nueve años,

Gustavo Palomino Olet, de 50 años,

Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años,

Raúl Gómez Ruiz, de 60 años,

Raúl Gómez Buenfil, de 31 años,

Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años,

Piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y

Copiloto Walding Sánchez Manzano de 72 años.

El estremecedor audio final del piloto antes de estrellar la avioneta en México

Varios medios mexicanos, compartieron un audio del piloto, Juan Carlos Olivares Casas, momentos antes del trágico accidente, donde murieron todos los tripulantes a bordo del Jet Pro, modelo Cessna Citation lll, matrícula XA-PRO.

En el audio se puede escuchar un intercambio entre el operador de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Toluca, donde el piloto llega a alertar la situación que se vivía dentro de la nave segundos antes de la catástrofe: "Nos estamos desplomando. Papa. Romeo. Oscar".