Masacre en Bondi Beach: Australia endurecerá las leyes sobre portación de armas

El primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, lo acordó con distintos gobernadores. Fue luego de que al menos 16 personas fueran asesinadas en un atentado contra la fiesta judía de Janucá en Bondi Beach.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese , acordó con distintos gobernadores del país oceánico endurecer las leyes vinculadas a las armas, luego de que al menos 16 personas fueran asesinadas en el marco de un atentado de dos tiradores contra la fiesta judía de Janucá , ocurrido en la playa de Bondi Beach.

La oficina de Albanese marcó que acordaron analizar las verificaciones de antecedentes de los titulares de armas de fuego, restringir las categorías de armas legales y prohibir que los no nacionales obtengan licencias de armas.

El ataque en Bondi Beach se produjo este domingo, cuando se realizaba el evento Chanukah by the Sea organizado por la comunidad ortodoxa Jabad local en una de las playas más icónicas de Australia. Se trató del segundo tiroteo masivo más mortífero en Australia, después de la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996.

"Fue un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe. Esto es un acto de antisemitismo maligno y de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación . Un ataque contra judíos australianos es un ataque contra todos los australianos", aseguró el primer ministro, Anthony Albanese .

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Los servicios de inteligencia de Australia habían investigado a uno de los autores del atentado en Bondi Beach

La Organización de Seguridad e Inteligencia Australiana (ASIO, por sus siglas en inglés) había investigado hace seis años a uno de los autores del atentado contra una comunidad judía que celebraba Janucá en Bondi Beach, una de las playas más populares de Sídney. Según confiaron fuentes del organismo a medios internacionales, uno de los atacantes podía tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Las autoridades, además, confirmaron la identidad de uno de los tiradores y también que se trataban de padre e hijo: Naveed Akram, un joven pakistaní de 24 años, se encuentra con vida, aunque en estado crítico en un hospital de la ciudad, mientras que Sajid Akram, de 50 años, fue abatido. Por el momento, la Policía ya no busca más sospechosos.

Además, un imán que impartía clases del Corán en el Instituto Al Murad de Sídney, el sheikh Adam Ismail, contó a CNN que pudo identificar al joven en un video del ataque como el hombre al que le había enseñado, quien se había acercado a la institución en 2019 para recibir clases de recitación del Corán y de lengua árabe, a las que asistió durante un año.

Sin embargo, el comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, sugirió que, aunque uno de los tiradores era conocido por las autoridades, no había habido una amenaza específica: "No es alguien a quien hubiéramos estado considerando automáticamente en este momento".