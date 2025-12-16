Escalofriante video: un cantante se electrocutó y se desplomó en el escenario durante un show en vivo Un fanático capturó el momento exacto en el que el joven agarra el micrófono y recibe la corriente eléctrica. Ante la situación, sus compañeros pudieron ayudarlo y le salvaron la vida. Por + Seguir en







El joven resultó con heridas leves en el cuello.

Un insólito accidente casi termina en una tragedia: un cantante se electrocutó al agarrar el micrófono durante un show en vivo. El rápido accionar de uno de sus compañeros le salvó la vida, el momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

El accidente ocurrió en Lima, Perú, en plena presentación de la banda "Cometa a la Deriva" durante el Festi Rock frente a varios asistentes. El bajista Mariano Saettone, sufrió una fuerte descarga eléctrica, cuando intentó agarrar el micrófono y cantar.

En apenas segundos, Saettone grita de dolor y se cae de espaldas sobre el escenario, situación que alertó a sus seguidores y compañeros de la banda, uno de ellos se acercó rápidamente para poder auxiliarlo y separarlo del micrófono.

Embed MUSICO ELECTROCUTADO



Un músico se electrocutó durante la presentación de su banda en el centro de Lima, #Perú.



El cantante fue rescatado gracias a la rápida intervención de otro de los músicos. pic.twitter.com/wzkTGUurPN — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) December 16, 2025 A pesar del terrible momento, el joven fue asistido y sufrió lesiones leves, en sus redes sociales intentó explicar la situación: "Hubo un pequeño percance con el amplificador. No supe exactamente qué era. Parecía que había problemas con la corriendo, no le tomé importancia porque no conocía del tema".

"Con quien sí voy a proceder legalmente es con el sonidista Armando Luke porque es él el responsable del sonido, de la instalación y dueño de los equipos", sentenció.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por aka mono (@mimejoramigoscott)