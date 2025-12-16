16 de diciembre de 2025 Inicio
Escalofriante video: un cantante se electrocutó y se desplomó en el escenario durante un show en vivo

Un fanático capturó el momento exacto en el que el joven agarra el micrófono y recibe la corriente eléctrica. Ante la situación, sus compañeros pudieron ayudarlo y le salvaron la vida.

Escalofriante video: un cantante se electrocutó y se desplomó en el escenario durante un show en vivo
El joven resultó con heridas leves en el cuello. 

El joven resultó con heridas leves en el cuello. 

Un insólito accidente casi termina en una tragedia: un cantante se electrocutó al agarrar el micrófono durante un show en vivo. El rápido accionar de uno de sus compañeros le salvó la vida, el momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

El accidente ocurrió en Lima, Perú, en plena presentación de la banda "Cometa a la Deriva" durante el Festi Rock frente a varios asistentes. El bajista Mariano Saettone, sufrió una fuerte descarga eléctrica, cuando intentó agarrar el micrófono y cantar.

En apenas segundos, Saettone grita de dolor y se cae de espaldas sobre el escenario, situación que alertó a sus seguidores y compañeros de la banda, uno de ellos se acercó rápidamente para poder auxiliarlo y separarlo del micrófono.

A pesar del terrible momento, el joven fue asistido y sufrió lesiones leves, en sus redes sociales intentó explicar la situación: "Hubo un pequeño percance con el amplificador. No supe exactamente qué era. Parecía que había problemas con la corriendo, no le tomé importancia porque no conocía del tema".

"Con quien sí voy a proceder legalmente es con el sonidista Armando Luke porque es él el responsable del sonido, de la instalación y dueño de los equipos", sentenció.

