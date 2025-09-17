17 de septiembre de 2025 Inicio
León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados viven en "condiciones inaceptables"

El sumo pontífice se comunicó con Gabriel Romanelli, el cura a cargo de la única iglesia católica en el territorio palestino, donde se refugian más de 400 personas.

El papa León XIV habló sobre la situación de los desplazados que sobreviven en la Franja de Gaza en "condiciones inaceptables" después de la expansión de la ofensiva israelí sobre el territorio palestino. Lo hizo luego de un llamado que tuvo con Gabriel Romanelli, el sacerdote argentino a cargo de la única iglesia dentro de la ciudad donde se refugian diariamente cientos de personas que tenía un vínculo muy cercano con Francisco.

En un posteo en su cuenta oficial de X, León publicó un mensaje sobre la dramática situación que viven en el territorio palestino: "Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse -una vez más- de sus propias tierras".

Además, llamó nuevamente a un "alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a la solución diplomática negociada y al respeto integral del derecho humanitario internacional. Invito a todos a que se unan a mi sentida oración para que surja pronto un amanecer de paz y de justicia".

Durante las últimas horas, Israel lleva adelante un ataque en la ciudad de Gaza, lo que generó a que miles de palestinos escapen por las carreteras hacia el sur, muchos de ellos quedaron varados durante varias horas durante los bombardeos. Desde el inicio del conflicto en 2023, cerca de 60 mil palestinos murieron.

A raíz de esto, el papa León XIV se comunicó con el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, del Instituto del Verbo Encarnado, que sirve en la parroquia latina de la Sagrada Familia, ubicada en la Franja de Gaza. Allí le contó que las actividades en la iglesia continúan y, siguen brindando comida a quienes lo necesitan.

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano: "La parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas a las que les han dado asilo y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna".

También el oratorio continúa con su actividad, con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto. "El Papa ha manifestado su preocupación por lo que está sucediendo y ha asegurado al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones", aseguraron.

Durante la jornada del miércoles, Romanelli compartió un posteo en sus redes sociales, donde actualiza regularmente de la situación en Gaza, donde detalló que todos los que se encuentran en la parroquia están bien, pero que por el momento se encuentran "sin internet".

Un informe de la ONU advierte que Israel comete genocidio en Gaza

Una investigación de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza durante la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamás, y acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de buscar "destruir a los palestinos".

El informe, presentado este martes, fue elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado. Aunque no puede tomar medidas contra Israel, la información podría ser utilizada por fiscales de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

"Al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948", afirmaron los expertos.

"Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio", aseguró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, y aseguró que la responsabilidad "recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes".

