Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron órdenes de evacuación para todos los civiles de la Franja, que ya no tienen señal de teléfonos ni internet. Un flujo constante de autos, carretas y familias a pie se desplazan al sur.

Miles de palestinos abandonaron Ciudad de Gaza entre este miércoles y jueves para escapar de la inminente ofensiva del ejército israelí, cuyos tanques, artillería y tropas de infantería comenzaron a avanzar hacia la zona céntrica en medio de órdenes de evacuación para todos los civiles.

Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, no coinciden sobre Gaza.
Donald Trump descartó reconocer al Estado palestino para terminar la guerra en Gaza

Según cálculos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al menos 400.000 personas ya huyeron hacia el sur de la Franja. Durante la noche y la madrugada, la ruta costera que sale de la Ciudad registró un flujo constante de autos, carretas tiradas por burros e incluso familias a pie.

Internet y las líneas de teléfono están cortadas en toda Gaza, lo que fue interpretado por los residentes como una señal de que el ataque por tierra se intensificará pronto. La fuerza aérea y la artillería atacaron la ciudad más de 150 veces en los últimos días, y el Ministerio de Salud informó que la cifra de muertos ya superó los 65.000.

Tras los últimos avisos de evacuación, los palestinos abandonaron la ciudad en masa. Israel abrió un nuevo corredor este miércoles, ubicado al sur de la ciudad, para agilizar la evacuación. Las FDI ya controlan los suburbios del este de Gaza y, este jueves, los tanques empezaron a avanzar hacia el centro.

Israel instó a los palestinos a movilizarse hacia una "zona humanitaria" ubicada al sur de la ciudad, pero organizaciones internacionales de derechos humanos advierten que las condiciones son pésimas: las personas están hacinadas y falta comida y medicamentos.

El mandatario aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Donald Trump descartó reconocer al Estado palestino como una vía para presionar a Israel y terminar el conflicto en la Franja de Gaza, y aseguró que está en "desacuerdo" con el Reino Unido, Francia y otros países europeos que plantearán el tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En una conferencia conjunta, el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que "hay que ver la cuestión del reconocimiento" como parte de un plan de paz integral, pero Trump se desmarcó: "Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese aspecto".

También insistió en la necesidad de que todos los rehenes sean liberados "de inmediato" y en un solo intercambio, no "poco a poco". Minutos más tarde, a bordo del Air Force One, agregó que reconocer al Estado palestino es "recompensar a Hamás". "Les haremos saber dónde estamos, pero no estoy en ese grupo", afirmó.

