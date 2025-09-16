16 de septiembre de 2025 Inicio
Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Las Fuerzas de Defensa comenzaron los ataques terrestres sobre el territorio palestino. Mientras que Israel Katz informó que el ejército "ataca con mano dura la infraestructura terrorista" y luchan "para la liberación de los rehenes y la derrota" del grupo terrorista.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Israel confirmó el avance terrestre sobre el territorio de la Franja de Gaza y la ofensiva contra Hamás, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que "Gaza está en llamas". Además, las Fuerzas de Defensa compartieron un video sobre el avance el territorio palestino en la operación Carrozas de Gedeón II.

Nicolás Marín hizo un llamado contra la violencia en Medio Oriente: Frenen esto, el mundo necesita paz. Está muriendo demasiada gente.
Las lágrimas del fotógrafo argentino que fue a Gaza junto a Greta Thunberg: "No aguanté, me sobrepasó la situación"

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan con mano de hierro la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", dice el posteo de Katz en redes sociales.

Durante las primeras horas del ataque de este martes, las autoridades de Gaza informaron que al menos 40 personas murieron principalmente en la ciudad de Gaza informó Reuters, mientras que miles de palestinos comenzaron a huir como consecuencia de la violenta ofensiva.

"La maniobra en la Ciudad de Gaza es un paso significativo para cumplir con nuestro deber moral e importante: regresar a todos los rehenes a casa y desmantelar las capacidades militares y gubernamentales de la organización terrorista Hamás", expresó el Jefe del Estado Mayor en Gaza, TGRL Eyal Zamir.

Mientras que el portavoz de la presidencia de palestina, Nabil Abu Rudeineh, condenó los ataques "consideramos al gobierno israelí responsable de esta escalada, que obliga a miles de ciudadanos desplazados a huir nuevamente en un esfuerzo deliberado por desarraigarlos".

Desde UNICEF criticaron la ofensiva "es inhumano esperar que casi medio millón de niños, maltratados y traumatizados por más de 700 días de conflicto implacable, huyan de un infierno y acaben en otro", y continuó "la gente realmente no tiene otra opción: quedarse en peligro o huir a un lugar que también saben que es peligros".

