Hamás descartó negociar o liberar rehenes si Israel continúa sus ataques a la Franja de Gaza

Según consignó la agencia Europa Press, en una conferencia de prensa realizada en la capital de Líbano, Beirut, uno de los principales funcionarios de Hamás, llamado Osama Hamdan, advirtió que no importa la duración de la ofensiva de Israel debido a que están preparados para afrontarlos. No obstante, marcó que si Israel no frena sus bombardeos a la Franja, no se negociará ni habrá intercambio de rehenes por presos palestinos.