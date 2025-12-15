Se conocieron nuevos detalles de Naveed Akram, el tirador de Bondi Beach: habría jurado lealtad a Estado Islámico

Mientras continúa la conmoción por la masacre ocurrida este domingo en Sídney, se conocieron más datos sobre el más joven de los perpetradores, de 24 años, quien había sido investigado por los servicios de inteligencia australianos.

Naveed Akram, de 24 años, es uno de los tiradores de la masacre de Bondi Beach de este domingo.

Mientras continúa la conmoción por la brutal masacre ocurrida este domingo en Bondi Beach , en Sídney , Australia , donde 16 personas que participaban de una celebración judía fueron asesinadas, se conocieron más datos sobre Naveed Akram , el más joven de los tiradores , quien fue herido y luego hospitalizado mientras que el otro, su padre, Sajid, fue abatido por la Policía de Nueva Gales del Sur.

Akram, de 24 años, se desempeñaba como albañil y había perdido su trabajo recientemente . Vivía en el suburbio de Bonnyrigg, a unos 36 kilómetros al sudoeste del centro de Sídney.

De origen pakistaní, estudió en la Universidad Central de Queensland en Australia y en la Universidad Hamdard en Islamabad. La policía allanó la casa de Akramel domingo por la noche , un operativo en el que detuvieron a dos personas para ser interrogadas. Las autoridades locales también detectaron varios artefactos explosivos improvisados de un coche aparcado en Campbell Parade, en Bondi Beach, vinculado al pistolero fallecido.

El comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, sugirió que uno de los tiradores era conocido por las autoridades, pero que no había habido una amenaza específica. "No es alguien a quien hubiéramos estado considerando automáticamente en este momento", afirmó.

En esa línea, la cadena estatal ABC reveló que la Agencia de Inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi Beach por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.

Tanto él como su padre, Sajid Akram, de 50 años, habían jurado lealtad al EI, y se encontró una bandera del grupo en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo.

Por otro lado, sheikh Adam Ismail, un imán que impartía clases del Corán en el Instituto Al Murad de Sídney contó a CNN que pudo identificar al joven en un video del ataque como el hombre al que le había enseñado. El joven se había acercado a la institución en 2019 para recibir clases de recitación del Corán y de lengua árabe, a las que asistió durante un año.

"Condeno este acto de violencia sin dudarlo. Lo que me parece profundamente irónico es que el mismo Corán que estaba aprendiendo a recitar afirma claramente que quitarle la vida a una persona inocente es como matar a toda la humanidad. Esto deja claro que lo sucedido en Bondi está completamente prohibido en el islam", expresó.

Naveed Akram Naveed Akram nació en Australia de origen pakistaní. Redes sociales

"No todos los que recitan el Corán lo entienden ni viven según sus enseñanzas y, lamentablemente, este parece ser el caso", añadió.

Ismail señaló que grabó un mensaje de video para aclarar su relación con Naveed Akram después de que circulara una fotografía de ambos juntos en el Instituto Al Murad en 2022.

Adam Ismail Naveed Akram australia bondi beach sidney 14 diciembre 2025 terrorista atentado Naveed Akram junto a Adam Ismail en 2022. Redes sociales

El rabino Eli Schlanger, rabino asistente en Jabad Lubavitch de Bondi en Sídney, Australia, fue asesinado el domingo durante una celebración pública de Janucá que él mismo estaba organizando en el parque de Bondi Beach. Tenía 41 años y era padre de cinco hijos.

Como uno de los principales organizadores del evento anual de Jabad de Bondi "Janucá junto al mar", en la primera de las ocho noches de la festividad, Schlanger estaba caminando entre la gente, hablando y cumpliendo mitzvot con miembros de la comunidad, cuando dos hombres armados comenzaron a disparar contra la multitud de aproximadamente 2.000 personas. Al menos 16 fueron asesinadas en el ataque, entre ellas este religioso.