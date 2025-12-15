15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se conocieron nuevos detalles de Naveed Akram, el tirador de Bondi Beach: habría jurado lealtad a Estado Islámico

Mientras continúa la conmoción por la masacre ocurrida este domingo en Sídney, se conocieron más datos sobre el más joven de los perpetradores, de 24 años, quien había sido investigado por los servicios de inteligencia australianos.

Por
Naveed Akram

Naveed Akram, de 24 años, es uno de los tiradores de la masacre de Bondi Beach de este domingo.

Sajid y Naveed Akram atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach.
Te puede interesar:

Quién es Sajid Akram, el tirador de la masacre de Bondi Beach abatido por la Policía

Akram, de 24 años, se desempeñaba como albañil y había perdido su trabajo recientemente. Vivía en el suburbio de Bonnyrigg, a unos 36 kilómetros al sudoeste del centro de Sídney.

De origen pakistaní, estudió en la Universidad Central de Queensland en Australia y en la Universidad Hamdard en Islamabad. La policía allanó la casa de Akramel domingo por la noche, un operativo en el que detuvieron a dos personas para ser interrogadas. Las autoridades locales también detectaron varios artefactos explosivos improvisados de un coche aparcado en Campbell Parade, en Bondi Beach, vinculado al pistolero fallecido.

El comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, sugirió que uno de los tiradores era conocido por las autoridades, pero que no había habido una amenaza específica. "No es alguien a quien hubiéramos estado considerando automáticamente en este momento", afirmó.

Naveed Akram
Naveed Akram fue detenido por la Policía de Nueva Gales del Sur tras el atentado.

Naveed Akram fue detenido por la Policía de Nueva Gales del Sur tras el atentado.

En esa línea, la cadena estatal ABC reveló que la Agencia de Inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi Beach por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.

Tanto él como su padre, Sajid Akram, de 50 años, habían jurado lealtad al EI, y se encontró una bandera del grupo en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo.

Por otro lado, sheikh Adam Ismail, un imán que impartía clases del Corán en el Instituto Al Murad de Sídney contó a CNN que pudo identificar al joven en un video del ataque como el hombre al que le había enseñado. El joven se había acercado a la institución en 2019 para recibir clases de recitación del Corán y de lengua árabe, a las que asistió durante un año.

"Condeno este acto de violencia sin dudarlo. Lo que me parece profundamente irónico es que el mismo Corán que estaba aprendiendo a recitar afirma claramente que quitarle la vida a una persona inocente es como matar a toda la humanidad. Esto deja claro que lo sucedido en Bondi está completamente prohibido en el islam", expresó.

Naveed Akram
Naveed Akram nació en Australia de origen pakistaní.

Naveed Akram nació en Australia de origen pakistaní.

"No todos los que recitan el Corán lo entienden ni viven según sus enseñanzas y, lamentablemente, este parece ser el caso", añadió.

Ismail señaló que grabó un mensaje de video para aclarar su relación con Naveed Akram después de que circulara una fotografía de ambos juntos en el Instituto Al Murad en 2022.

Adam Ismail Naveed Akram australia bondi beach sidney 14 diciembre 2025 terrorista atentado
Naveed Akram junto a Adam Ismail en 2022.

Naveed Akram junto a Adam Ismail en 2022.

El rabino Eli Schlanger entre los 15 asesinados en la celebración de Janucá en Sídney

El rabino Eli Schlanger, rabino asistente en Jabad Lubavitch de Bondi en Sídney, Australia, fue asesinado el domingo durante una celebración pública de Janucá que él mismo estaba organizando en el parque de Bondi Beach. Tenía 41 años y era padre de cinco hijos.

Como uno de los principales organizadores del evento anual de Jabad de Bondi "Janucá junto al mar", en la primera de las ocho noches de la festividad, Schlanger estaba caminando entre la gente, hablando y cumpliendo mitzvot con miembros de la comunidad, cuando dos hombres armados comenzaron a disparar contra la multitud de aproximadamente 2.000 personas. Al menos 16 fueron asesinadas en el ataque, entre ellas este religioso.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Noticias relacionadas

Los tiradores eran padre e hijo y habrían jurado lealtad a Estado Islámico.

Los servicios de inteligencia de Australia habían investigado a uno de los autores del atentado en Bondi Beach

El actual presidente chileno Gabriel Boric invitó al mandatario electo José Antonio Kast a resolver las diferencias políticas por el camino del diálogo pacífico.

Boric llamó por teléfono a Kast y lo invitó a reunirse este lunes en La Moneda

El piloto de la aerolínea JetBlue responsabilizó por el incidente al avión de la fuerza aérea estadounidense.

Un piloto comercial que pasó cerca de Venezuela casi se estrella en el aire con un avión militar de Estados Unidos

Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años.

Tragedia en Colombia: un micro que llevaba a estudiantes egresados cayó por un precipicio y hay al menos 17 muertos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump repudió el atentado contra una fiesta judía en Australia: "Fue puramente antisemita"

José Antonio Kast.

Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que cerró el ciclo de la izquierda en Chile

Rating Cero

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

La naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones.

Este es el perfume favorito de Leonardo Di Caprio: cuánto sale en Argentina

 Por el momento, la actriz no compartió publicaciones en redes sociales sobre el recital ni sobre la persona que la acompañó.

Nueva relación: Laurita Fernández mostró a su pareja y sacudió las redes

últimas noticias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Hace 22 minutos
A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Hace 30 minutos
play
Un thriller erótico en Netflix. 

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Hace 32 minutos
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

Hace 33 minutos
¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?. 

Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Hace 34 minutos