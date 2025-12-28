28 de diciembre de 2025 Inicio
Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

El relevamiento, difundido por el Instituto Datafolha, expuso una suba de nueve puntos porcentuales con respecto a la anterior medición, de cara al próximo año en el que se realizarán las elecciones presidenciales.

Getty Images

El Instituto Datafolha difundió un relevamiento que marca que el 69% de los habitantes de Brasil espera que su situación personal mejore en 2026 con respecto a 2025, lo que significa una suba de nueve puntos porcentuales en comparación con la medición anterior.

La encuesta, divulgada en el diario Folha de Sao Paulo, expuso que el 69% de los encuestados respondió que estima que su situación personal mejorará en 2026, mientras que el 16% contestó que continuará igual, el 11% que empeorará y el 3% no supo qué expresar.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

En tanto, el sondeo también marcó un incremento del optimismo sobre la situación de Brasil en general, en un año clave ya que el 4 de octubre se desarrollarán las elecciones generales en el país vecino para elegir al presidente. En este marco, 2026 será un año mejor para Brasil en comparación con 2025 para el 60% de los encuestados, frente al 47% registrado en el anterior relevamiento.

Por preferencias políticas, el 78% de los que votaron a Lula da Silva en el balotaje de 2022 espera una mejora en 2026, mientras que el porcentaje bajó al 61% entre los que se inclinaron por el expresidente Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro anunció que su hijo Flavio será candidato en las elecciones en Brasil

El exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro anunció el jueves que el mayor de sus hijos, Flavio y quien actualmente es senador en el país vecino, será candidato en las próximas elecciones presidenciales que se disputarán el 4 de octubre de 2026.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, dijo el líder de la ultraderecha brasileña mediante una carta escrita de su puño y letra en la sala especial de la prisión de la Policía Federal de Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por el intento del golpe de Estado cuando perdió los anteriores comicios ejecutivos.

La carta fue leída por el propio Flavio ante la prensa y sus seguidores en la puertas de la clínica privada donde su padre será operado este jueves para corregir una hernia inguinal bilateral, motivo por el cual le permitieron salir de su reclusión.

