Truco infalible: como podés hacer el fuego de la mejor manera para el asado de fin de año

Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?
Qué tener en cuenta antes de prender el fuego para que el asado salga parejo
Los tipos de leña más recomendados y cuáles conviene evitar
El paso a paso para encender el fuego sin riesgos
La importancia del oxígeno y el espacio entre las brasas
En Argentina, la parrillada es mucho más que una comida, es un ritual social que atraviesa celebraciones, despedidas de año y encuentros familiares. Sin embargo, hay un punto en el que muchos fallan sin saberlo: el fuego. Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?
Para el chef Jorge Ontiveros, especialista en cocina de fuegos, no hay margen de error: “Si el fuego está mal hecho, no hay corte que se salve”. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el cocinero compartió los secretos fundamentales para lograr un asado impecable, desde la elección de la leña hasta el momento exacto en el que la carne debe tocar la parrilla.
En fechas como Navidad o Año Nuevo, esta opción tradicional se convierte en protagonista. Por eso, dominar las llamas no es solo una técnica culinaria, sino una forma de honrar el encuentro.
Cuál es la mejor forma de hacer el fuego del asado de fin de año
Ontiveros es claro: el fuego no es algo que se prende “rápido y listo”. Requiere planificación y respeto por el proceso. Según explica, hay tres condiciones básicas que no pueden faltar:
Leña completamente seca, clave para una combustión pareja
Materiales de calidad, que aporten calor constante
Oxígeno suficiente, para que el fuego crezca sin forzarlo
“Un buen fuego es muy sencillo, pero hay que hacerlo bien desde el inicio”, resume el chef.
Qué tipo de leña usar y cuál evitar
No todas las maderas sirven para asar. Algunas generan demasiado humo, otras se consumen rápido y no forman buenas brasas. Por eso, Ontiveros recomienda:
Algarrobo
Quebracho
Ambas tienen baja ebullición y generan brasas duraderas, ideales para una cocción pareja. En cambio, desaconseja maderas verdes o húmedas, ya que producen humo excesivo y sabores indeseados en la carne.
Cómo prender el fuego de forma segura y efectiva
Uno de los errores más comunes es recurrir a alcohol, nafta u otros acelerantes. Ontiveros lo desaconseja de forma tajante: “No hace falta echarle alcohol ni nada que pueda perjudicar la salud o generar un accidente”.
El método recomendado es simple y efectivo:
Romper cajones de verdura de madera
Incorporar papel
Armar el fuego dejando espacios para que circule el aire
El oxígeno es clave para que la combustión se active sola, sin necesidad de productos peligrosos.