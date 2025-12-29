29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Truco infalible: como podés hacer el fuego de la mejor manera para el asado de fin de año

Un especialista en cocina a las brasas revela qué tipo de leña usar, cómo encenderla de forma segura y cuáles son los errores más comunes que arruinan la carne en las celebraciones de fin de año.

Por
Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?
Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?
  • Qué tener en cuenta antes de prender el fuego para que el asado salga parejo
  • Los tipos de leña más recomendados y cuáles conviene evitar
  • El paso a paso para encender el fuego sin riesgos
  • La importancia del oxígeno y el espacio entre las brasas

En Argentina, la parrillada es mucho más que una comida, es un ritual social que atraviesa celebraciones, despedidas de año y encuentros familiares. Sin embargo, hay un punto en el que muchos fallan sin saberlo: el fuego. Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?

En la última semana del año, la máxima podría rozar los 40°. 
Te puede interesar:

Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica

Para el chef Jorge Ontiveros, especialista en cocina de fuegos, no hay margen de error: “Si el fuego está mal hecho, no hay corte que se salve”. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el cocinero compartió los secretos fundamentales para lograr un asado impecable, desde la elección de la leña hasta el momento exacto en el que la carne debe tocar la parrilla.

En fechas como Navidad o Año Nuevo, esta opción tradicional se convierte en protagonista. Por eso, dominar las llamas no es solo una técnica culinaria, sino una forma de honrar el encuentro.

chef Jorge Ontiveros

Cuál es la mejor forma de hacer el fuego del asado de fin de año

Ontiveros es claro: el fuego no es algo que se prende “rápido y listo”. Requiere planificación y respeto por el proceso. Según explica, hay tres condiciones básicas que no pueden faltar:

  • Leña completamente seca, clave para una combustión pareja
  • Materiales de calidad, que aporten calor constante
  • Oxígeno suficiente, para que el fuego crezca sin forzarlo

“Un buen fuego es muy sencillo, pero hay que hacerlo bien desde el inicio”, resume el chef.

Qué tipo de leña usar y cuál evitar

No todas las maderas sirven para asar. Algunas generan demasiado humo, otras se consumen rápido y no forman buenas brasas. Por eso, Ontiveros recomienda:

  • Algarrobo
  • Quebracho
  • Ambas tienen baja ebullición y generan brasas duraderas, ideales para una cocción pareja. En cambio, desaconseja maderas verdes o húmedas, ya que producen humo excesivo y sabores indeseados en la carne.

Cómo prender el fuego de forma segura y efectiva

Uno de los errores más comunes es recurrir a alcohol, nafta u otros acelerantes. Ontiveros lo desaconseja de forma tajante: “No hace falta echarle alcohol ni nada que pueda perjudicar la salud o generar un accidente”.

  • El método recomendado es simple y efectivo:
  • Romper cajones de verdura de madera
  • Incorporar papel
  • Armar el fuego dejando espacios para que circule el aire
  • El oxígeno es clave para que la combustión se active sola, sin necesidad de productos peligrosos.

Noticias relacionadas

Qué debés saber sobre la VTV si te vas de vacaciones.

Por qué es clave hacer la VTV antes de irte de vacaciones y qué debés saber

Miles de usuarios volvieron tendencia Telecentro en redes por la caída de internet

Reportan una masiva falla del servicio de Telecentro en gran parte de CABA y GBA: qué pasó y cómo recuperar internet

Uno de los asesinos en serie más reconocidos en Estados Unidos

Fue líder de los boy scout y nadie sospechaba de él, pero fue un asesino en serie y lo descubrieron por sus cartas particulares: quien es

play

Qué se sabe del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: los escabrosos detalles de la emboscada y su asesinato

Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de enero para realizar mini escapadas y viajes cortos.

Confirmado: será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo

play

Femicidio en Lomas del Mirador: el impactante momento en que el asesino increpa a la víctima en la calle

Rating Cero

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.
play

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Con paisajes imponentes y una trama sensible, se presenta como una elección perfecta para cerrar la semana con una dosis de emoción e inspiración.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la película que es para toda la familia, tiene aventura y te hará emocionar

últimas noticias

En la última semana del año, la máxima podría rozar los 40°. 

Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica

Hace 47 minutos
play

La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización"

Hace 57 minutos
El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.

Revés para el Gobierno: un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

Hace 1 hora
Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Hace 1 hora
Qué debés saber sobre la VTV si te vas de vacaciones.

Por qué es clave hacer la VTV antes de irte de vacaciones y qué debés saber

Hace 1 hora