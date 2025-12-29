Truco infalible: como podés hacer el fuego de la mejor manera para el asado de fin de año Un especialista en cocina a las brasas revela qué tipo de leña usar, cómo encenderla de forma segura y cuáles son los errores más comunes que arruinan la carne en las celebraciones de fin de año. Por + Seguir en







Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?

Qué tener en cuenta antes de prender el fuego para que el asado salga parejo

Los tipos de leña más recomendados y cuáles conviene evitar

El paso a paso para encender el fuego sin riesgos

La importancia del oxígeno y el espacio entre las brasas En Argentina, la parrillada es mucho más que una comida, es un ritual social que atraviesa celebraciones, despedidas de año y encuentros familiares. Sin embargo, hay un punto en el que muchos fallan sin saberlo: el fuego. Truco infalible: como podés hacerlo de la mejor manera para el asado de fin de año?

Para el chef Jorge Ontiveros, especialista en cocina de fuegos, no hay margen de error: “Si el fuego está mal hecho, no hay corte que se salve”. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el cocinero compartió los secretos fundamentales para lograr un asado impecable, desde la elección de la leña hasta el momento exacto en el que la carne debe tocar la parrilla.

En fechas como Navidad o Año Nuevo, esta opción tradicional se convierte en protagonista. Por eso, dominar las llamas no es solo una técnica culinaria, sino una forma de honrar el encuentro.

chef Jorge Ontiveros Cuál es la mejor forma de hacer el fuego del asado de fin de año Ontiveros es claro: el fuego no es algo que se prende “rápido y listo”. Requiere planificación y respeto por el proceso. Según explica, hay tres condiciones básicas que no pueden faltar:

Leña completamente seca, clave para una combustión pareja

Materiales de calidad, que aporten calor constante

Oxígeno suficiente, para que el fuego crezca sin forzarlo “Un buen fuego es muy sencillo, pero hay que hacerlo bien desde el inicio”, resume el chef.