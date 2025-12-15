15 de diciembre de 2025 Inicio
Los servicios de inteligencia de Australia habían investigado a uno de los autores del atentado en Bondi Beach

La Organización de Seguridad e Inteligencia Australiana (ASIO, por sus siglas en inglés) confirmaron que uno de los dos atacantes, que eran padre e hijo, podían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Los tiradores eran padre e hijo y habrían jurado lealtad a Estado Islámico.

Los tiradores eran padre e hijo y habrían jurado lealtad a Estado Islámico.

La Organización de Seguridad e Inteligencia Australiana (ASIO, por sus siglas en inglés) había investigado hace seis años a uno de los autores del atentado contra una comunidad judía que celebraba Janucá en Bondi Beach, una de las playas más populares de Sídney. Según confiaron fuentes del organismo a medios internacionales, uno de los atacantes podía tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Sajid y Naveed Akram atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach.
Las autoridades, además, confirmaron la identidad de uno de los tiradores y también que se trataban de padre e hijo: Naveed Akram, un joven pakistaní de 24 años, se encuentra con vida, aunque en estado crítico en un hospital de la ciudad, mientras que Sajid Akram, de 50 años, fue abatido. Por el momento, la Policía ya no busca más sospechosos.

Además, un imán que impartía clases del Corán en el Instituto Al Murad de Sídney, el sheikh Adam Ismail, contó a CNN que pudo identificar al joven en un video del ataque como el hombre al que le había enseñado, quien se había acercado a la institución en 2019 para recibir clases de recitación del Corán y de lengua árabe, a las que asistió durante un año.

Sin embargo, el comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, sugirió que, aunque uno de los tiradores era conocido por las autoridades, no había habido una amenaza específica: "No es alguien a quien hubiéramos estado considerando automáticamente en este momento".

El brutal ataque, el más mortífero de la historia del país oceánico desde la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996, dejó como saldo 16 muertos y al menos 40 heridos, entre ellas cuatro menores.

Argentina condenó el atentado terrorista en Bondi Beach

El Gobierno, a través de Cancillería, condenó el atentado terrorista de este domingo a una celebración judía en Bondi Beach, Australia, que dejó hasta el momento un saldo de 11 muertos y 29 personas hospitalizadas. "El antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática", subrayaron en un comunicado.

"La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", expresa el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El comunicado agregó que "el Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia".

"La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia", continúa el mensaje.

"Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones", concluye.

