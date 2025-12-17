Atentado en Australia: salió del coma el atacante de Bondi Beach y lo acusaron de 59 delitos

Naveed Akram, de 24 años, había resultado herido durante el ataque. Le imputarán varios cargos, entre ellos terrorismo y el asesinato de 15 personas. Sajid Akram, su padre y el otro agresor, había sido abatido por la Policía.

Naveed Akram es el único de los dos atacantes de la masacre de Bondi Beach que quedó vivo.

La Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, donde se ubica Sídney, acusó formalmente en la Justicia a Naveed Akram, de 24 años, de 59 cargos, entre ellos terrorismo y el asesinato de 15 personas , luego de la masacre de este domingo en Bondi Beach . El atacante, quien había resultado herido, salió del coma este martes.

Según el comunicado policial, los delitos también incluyen 40 cargos de causar heridas o lesiones corporales graves a una persona con intención de asesinar.

Se esperaba que Akram, quien permanece bajo custodia policial en un hospital, compareciera ante el tribunal el miércoles a través de videollamada , aunque parece todavía no estar en condiciones.

El Equipo Conjunto Antiterrorista de Nueva Gales del Sur está conduciendo una investigación sobre el atentado, después de que el Comisionado de Policía Mal Lanyon afirmara que estaba relacionado con el terrorismo .

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre incurrió en una conducta que causó muertes, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y sembrar temor en la comunidad", sostuvieron los investigadores al anunciar los cargos. "Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por ISIS, una organización terrorista registrada en Australia" , subrayaron.

Masacre en Australia: las acusaciones a Naveed Akram

Akram fue acusado de cometer un acto terrorista, 15 cargos de asesinato, 40 tribunales por causar heridas o lesiones corporales graves a una persona con la intención de asesinar, disparar un arma de fuego con la intención de causar lesiones corporales graves, causar una exhibición pública del símbolo de una organización terrorista prohibida y colocar una explosión en o cerca de un edificio con la intención de causar daño.

Masacre en Australia: quién es Naveed Akram, uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía

Akram, de 24 años, se desempeñaba como albañil y había perdido su trabajo recientemente. Vivía en el suburbio de Bonnyrigg, a unos 36 kilómetros al sudoeste del centro de Sídney.

De origen pakistaní, estudió en la Universidad Central de Queensland en Australia y en la Universidad Hamdard en Islamabad. La policía allanó la casa de Akramel domingo por la noche, un operativo en el que detuvieron a dos personas para ser interrogadas. Las autoridades locales también detectaron varios artefactos explosivos improvisados de un coche aparcado en Campbell Parade, en Bondi Beach, vinculado al pistolero fallecido.

Naveed Akram Redes sociales

El comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, sugirió que uno de los tiradores era conocido por las autoridades, pero que no había habido una amenaza específica. "No es alguien a quien hubiéramos estado considerando automáticamente en este momento", afirmó.

En esa línea, la cadena estatal ABC reveló que la Agencia de Inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi Beach por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.

Tanto él como su padre, Sajid Akram, de 50 años, habían jurado lealtad al EI, y se encontró una bandera del grupo en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo.