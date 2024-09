George Clooney elogió el renunciamiento de Joe Biden: "El acto más desinteresado desde George Washington"

"Lo que deberíamos recordar es el acto desinteresado de alguien que, como saben, renunció al poder, lo cual es muy difícil. Estoy muy orgulloso de la situación. Creo que todos estamos muy entusiasmados por el futuro", agregó en esta línea.

Los dichos de Clooney se produjeron luego de que en un artículo en el diario The New York Times, que se publicó el 10 de julio, elogiara al presidente de Estados Unidos pero pidiera que decline la carrera a la Casa Blanca. "Creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo", señaló el actor en aquel entonces.

En tal sentido, recordó un encuentro que mantuvo con el mandatario y alertó por su estado de salud. "Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", expresó.

"¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Quizás. Pero los líderes de nuestro partido deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver", agregó el actor, sobre el debate presidencial del mandatario estadounidense con el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, que se llevó adelante el 28 de junio.

Biden El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Donald Trump dice estar a favor de la legalización de la marihuana para fines recreativos en Florida

El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump afirmó que está a favor de la adopción de una enmienda que legalice el uso recreativo del cannabis para adultos en Florida, estado donde reside.

En noviembre se realizará un referéndum constitucional en Florida sobre el tema, conjuntamente con la elección presidencial de Estados Unidos. La legalización del uso recreativo del cannabis es un asunto sensible para los votantes jóvenes y la mayoría de los menores de 50 años desean que se apruebe.

"En Florida, como en otros estados que lo aprobaron, una cantidad de marihuana por persona será autorizada para los adultos", escribió Trump en su red, Truth Social. "Nadie debería ser clasificado como un delincuente en Florida por aquello que es legal en tantos otros estados. No necesitamos desperdiciar vidas y malgastar dólares de los contribuyentes en detener adultos por posesión de cantidades de marihuana para consumo personal", agregó.

Sin embargo, Trump instó a la aplicación de una ley que impida el consumo de marihuana en público "a fin de que no se lo sienta en todas partes, como ocurre en tantas ciudades gobernadas por los demócratas".