9 de agosto de 2026 Inicio
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Canadá declaró el estado de emergencia por los incendios forestales: hay más de 20.000 evacuados

Las personas afectadas debieron evacuar sus hogares en la provincia de Columbia Británica tras la rápida expansión del fuego. Todavía no existen cifras oficiales sobre heridos o pérdidas materiales, pero la Policía Nacional investiga una posible víctima fatal en la zona del desastre.

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El foco ígneo principal

El foco ígneo principal, nombrado Bald Range Fire, se inició el viernes.

El gobierno de Columbia Británica declaró el estado de emergencia este sábado a causa del avance veloz de los incendios forestales en el oeste de Canadá. Las autoridades evacuaron a más de 20.000 pobladores de las localidades de Summerland y Peachland por el fuego y alertaron a los ciudadanos sobre posibles "condiciones explosivas".

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El foco ígneo principal, nombrado Bald Range Fire, comenzó el viernes y duplicó su tamaño por la noche. Esta situación obligó a los propios responsables de seguridad a escapar del lugar. "He tenido que salir del Centro de Operaciones de Emergencia para venir a recoger a mi familia y dejar esta zona. Vamos hacia el sur", explicó Erick Thompson, encargado distrital de emergencias.

El primer ministro de la provincia, David Eby, comparó el avance de las llamas con "una bomba que estalla". El mandatario regional transmitió las palabras de un jefe de extinción y precisó que "el fuego avanza por las copas de los árboles".

El gobierno de Canadá evalúa los daños del fuego

Los equipos de rescate sostienen las misiones aéreas para localizar a residentes atrapados por las llamas. A su vez, la Policía Nacional investiga una posible muerte cerca de Summerland, aunque las condiciones de peligro actuales impiden la confirmación de la noticia. Todavía no existen cifras oficiales sobre heridos o pérdidas materiales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, agradeció a los bomberos y a los servicios de rescate por "su trabajo incansable para mantener a la población a salvo". El mandatario federal agregó a través de sus redes sociales que "el Gobierno federal está preparado para ayudar y apoyar al Gobierno de Columbia Británica en estos esfuerzos".

El servicio forestal local reportó 102 incendios activos en toda la provincia a causa del calor extremo, los fuertes vientos y una sequía prolongada. El fuego ya consumió cerca de cuatro millones de hectáreas en Canadá durante este año, un escenario extremo impulsado por el cambio climático.

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