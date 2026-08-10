La UEFA, la Concacaf y la AFC lanzaron una dura carta conjunta contra Infantino: "El fútbol no es de los individuos"

La misiva, publicada este lunes en el sitio web oficial de la federación europea, lleva la firma de los presidentes de los tres organismos y sus respectivos secretarios generales. Aseguraron que su rechazo a la propuesta de privatización de la Copa del Mundo "no se trata de dinero" sino de "algo más fundamental: la integridad del juego y de quienes son elegidos para dirigirlo".

Las confederaciones de fútbol de Europa, Asia y Norte, Centroamérica y Caribe (UEFA, AFC y CONCACAF) publicaron una dura carta abierta a la "familia del fútbol" en contra del accionar del presidente de la FIFA, Gianni Infantino . En la misiva, aseguraron que su rechazo a la propuesta de privatización de la Copa del Mundo "no se trata de dinero" sino de "algo más fundamental: la integridad del juego y de quienes son elegidos para dirigirlo". "El fútbol no es de los individuos" , sentenciaron.

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El documento fue hecho público este lunes y está firmado por los presidentes y secretarios generales de la UEFA ( Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis ); de la CONCACAF ( Victor Montaglian y Philippe Moggio ), y de la AFC ( Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John ).

En el texto, apelaron a la "unión" de todos los actores y a la "transparencia" de la FIFA en sus procesos , tras el intento fallido de crear una filial para comercializar el Mundial, con el que "rompieron la confianza mediante el engaño".

" El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar (ni de exigir) poder . Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros. Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado", expresaron en la carta.

Gianni Infantino propuso abrir el 20% del negocio comercial del Mundial a inversores privados a cambio de una inyección de aproximadamente u$s4.200 millones.

Las confederaciones remarcan que no es un tema de "dinero", de "perder apoyos" o "replantearse la ampliación de las competiciones", algo que fue tomado de forma "conjunta", sino de "la integridad del fútbol y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo" .

A su juicio, la reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro en las que explicó su proyecto de vender una participación de la Copa del Mundo, fue un "error de juicio": "Una propuesta presentada en un plazo muy ajustado, sin una consulta significativa, y que se impulsó hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar adecuadamente sus términos, no es fruto de un descuido, sino de un diseño destinado a limitar el escrutinio".

"Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el fútbol al que servimos", concluyeron.

La carta conjunta de la UEFA, la Concacaf y la AFC

Querida Familia del Fútbol,

El fútbol es la gran pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución.

Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las Federaciones Miembro y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro.

Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos hoy colectivamente.

El crecimiento de la última década ha sido real. Pero ese progreso nunca fue obra de una sola persona. Fue fruto del trabajo conjunto de la FIFA, las Confederaciones, las Federaciones Miembro y los miles de personas que dedican su vida a este deporte.

La ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034, la distribución de recursos a las federaciones. Estos fueron logros compartidos, acordados y alcanzados conjuntamente.

No se trata de dinero. Las Confederaciones ya han pedido una distribución responsable de las vastas reservas existentes de la FIFA para fortalecer aún más la inversión en el desarrollo de las Federaciones Miembro.

Tampoco se trata de que ninguna Federación Miembro pierda el apoyo que se ha ganado, a pesar de la campaña de desprestigio dirigida a nuestros miembros para sugerir lo contrario. Ni se trata de revisar la expansión de las competiciones, la distribución de plazas para la Copa del Mundo ni ninguna otra decisión tomada colectivamente. Esas decisiones se tomaron de forma conjunta y deben mantenerse.

Se trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo.

El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar (ni de exigir) poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros.

Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado.

La reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y 211 Federaciones Miembro reconoce que se cometieron errores durante el proceso. Lo considera un fallo de comunicación, cuando en realidad se trató de un error de criterio. Una propuesta impulsada con plazos ajustados, sin una consulta significativa y presentada antes de que las Federaciones Miembro pudieran revisarla adecuadamente no es producto de un descuido, sino de una estrategia diseñada para limitar el escrutinio.

No se reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio, no sólo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir.

La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, sin reconocer, una vez más, que una gobernanza adecuada ante semejante falta de criterio exigiría que dicha revisión la realizara un tercero totalmente independiente, y no la propia FIFA, su personal ni ningún otro actor del fútbol. La administración de la FIFA no debería participar en la realización de la revisión.

Tal y como se indicó en la correspondencia anterior, todos los documentos y registros pertinentes deben conservarse de acuerdo con la comunicación de la UEFA sobre la conservación de documentos.

La propia carta de la FIFA también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de líderes en Marruecos. Ningún miembro del Consejo de la FIFA ni de las Federaciones Miembro fue invitado a participar. Únicamente estuvo presente el comité directivo, integrado por altos funcionarios de la FIFA.

Esta reciente reunión, en la que se convocó al extranjero a un selecto grupo de miembros del Comité de Gestión de la FIFA —y no a todo el Comité—, en lugar de que los dirigentes viajaran a Zúrich para dirigirse al corazón de la FIFA, a su personal, no hace sino reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha traído hasta aquí. No se trata de la conducta de un custodio del fútbol, sino de la de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas.

Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura.

Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su dirigencia. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni solos, sino juntos y por nuestro compromiso con el deporte al que servimos.

La fuerza del fútbol siempre ha residido en su unidad. Exigimos que esa unidad se honre ahora, que se ejerza un liderazgo que sirva al fútbol, en lugar de uno que pretenda controlarlo.