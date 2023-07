Furor por Barbie: tiene 18.000 muñecas y rompió un récord Guinness

Según el testimonio de Dorfman, la primera muñeca que recibió de Mattel fue "Midge", reconocida como la amiga de Barbie. Sin embargo, decidió comenzar a coleccionar a partir del año 1993, entre las muñecas que tiene en su poder, se puede encontrar la Barbie original lanzada en 1959.

"De niña, siempre jugué a la Barbie. Cuando saqué mis muñecas para mi hija, no las quería porque eran demasiado anticuadas para su gusto. Así es como empecé a coleccionarlas", explicó la coleccionista para AFP.

Por el furor que causó la película de la directora Greta Gerwing, muchos curiosos y fanáticos deciden visitar la exposición de Barbies de Dorfman. La mujer alemana, decidió compartir su colección, para eso la lleva a museos y centros comerciales.

No solo eso, sino que también Dorfman se dedica a reparar y restaurar muñecas, el precio por este servicio suele costar entre los 10 y 500 euros.

At home with the world's biggest Barbie fan