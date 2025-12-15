Advierten que las personas vacunadas contra el Covid-19 tienen menos riesgo de muerte Un estudio realizado en Francia reveló que las personas que recibieron al menos una dosis de una vacuna de ARNm presentaron un menor riesgo de mortalidad por cualquier otra causa no relacionada con el virus. Por + Seguir en







Un nuevo y amplio estudio realizado en Francia reveló que las personas que recibieron al menos una dosis de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 presentaron un "menor riesgo de muerte por cualquier dolencia" en comparación con los individuos no vacunados. Los resultados sugieren que, lejos de aumentar los riesgos a largo plazo, estas vacunas se asocian a una significativa reducción de la mortalidad en un periodo de cuatro años, desde el pico de la campaña de vacunación en 2021.

El estudio analizó a 28 millones de adultos franceses de entre 18 y 59 años. Se encontró que las personas vacunadas tenían un 74% menos de riesgo de muerte por COVID-19 grave, y un 25% menos de riesgo de mortalidad por cualquier otra causa no relacionada con el virus, lo que subraya un beneficio protector que se extiende más allá de la prevención de la enfermedad aguda por SARS-CoV-2.

Los investigadores, pertenecientes al grupo de interés científico Epi-Phare, sugirieron que la fuerte protección frente al COVID-19 grave es un factor clave, ya que los adultos inmunizados tenían muchas menos probabilidades de morir a causa de la infección. Además, indicaron que una reducción en el número de complicaciones relacionadas con el COVID-19 prolongado también podría "contribuir a la reducción general de las muertes".

La investigación fue supervisada por la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) y la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad francesa. El equipo científico concluyó que "ahora parece muy improbable que exista una relación causal entre la vacunación con ARNm y el exceso de mortalidad a largo plazo".

Para llevar a cabo el estudio, se utilizó el Sistema Nacional de Datos Sanitarios francés. Se incluyó a 22,7 millones de personas vacunadas (entre mayo y octubre de 2021) y a 5,9 millones de individuos no vacunados al 1 de noviembre de 2021. Durante una mediana de 45 meses de seguimiento, se registraron 98.429 muertes (0,4%) entre los vacunados, frente a 32.662 (0,6%) entre los no vacunados.