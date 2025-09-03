Descarriló el funicular de Lisboa: hay al menos 15 muertos y casi 20 heridos

El tradicional funicular de Lisboa descarriló este miércoles y chocó contra un edificio en la calle da Glória, a metros de la avenida da Liberdade. El saldo provisorio es de 15 personas fallecidas y alrededor de 20 heridos, dos de ellos en estado crítico.
El accidente ocurrió pasadas las 18, cuando el histórico elevador da Glória se salió de las vías y embistió contra una construcción. Varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar.
La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, informó que dos heridos permanecen en estado crítico, cinco sufrieron lesiones leves y otras víctimas siguen sin poder ser retiradas.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, emitió un comunicado en el que lamentó la tragedia: “El Presidente de la República expresa su pesar y solidaridad a las familias afectadas por esta tragedia, y espera que el suceso sea rápidamente esclarecido por las entidades competentes”.
Las causas del descarrilamiento todavía se desconocen. La Policía y los servicios de emergencia mantienen acordonada la zona mientras avanzan las tareas de rescate e investigación.
