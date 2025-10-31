31 de octubre de 2025 Inicio
Revelación: los chimpancés muestran un pensamiento racional similar al de humanos de cuatro años

Esta capacidad permite a los primates, igual que a las personas, cambiar de opinión o modificar su decisión en función de la evidencia disponible.

El estudio subraya una similitud significativa en los procesos cognitivos entre chimpancés y humanos.

Te puede interesar:

Los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y de la Universidad de Utrech, de Países Bajos, demostraron que los primates pueden cambiar de opinión en función de la solidez de la evidencia disponible. Este nuevo hallazgo lo emparenta con una característica clave del pensamiento racional.

Trabajaron en el el santuario de chimpancés Isla Ngamba, en Uganda, donde presentaron dos cajas a los animales, una de las cuales contenía comida. Primero recibieron una pista que sugería qué caja contenía la recompensa. Más tarde se les proporcionó una evidencia más sólida que apuntaba a la otra caja, y comprobaron cómo la mayoría cambiaron sus elecciones en respuesta a las nuevas pistas que iban recibiendo.

Este tipo de razonamiento "flexible" es algo que se asocia con niños de unos cuatro años, por lo que demostraron que los chimpancés también pueden hacerlo, según el documento de la institución educativa de Berkeley.

Conclusiones de la investigación

Este resultado desafía la visión tradicional de que la racionalidad, es decir, la capacidad de formar y revisar creencias basadas en evidencia, es exclusiva de los humanos. Los investigadores, quieren extender el estudio a otras especies de primates y construir un mapa comparativo de las habilidades de razonamiento a través de las ramas evolutivas.

