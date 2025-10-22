22 de octubre de 2025 Inicio
Cuáles son los nuevos requisitos que tiene ARCA si vas a hacer compras en Shein o Temu

Este tipo de medidas apunta a garantizar que las compras online respeten los límites aduaneros y las normas de importación vigentes.

  • Con la gran repercusión de sitios web como Temu o Shein, ARCA informó cuáles son los requisitos que se deben cumplir para evitar inconvenientes en la aduana.
  • Así, se dieron a conocer las normas que rigen hoy en día para la importación de productos.
  • Entre las más relevantes está el precio límite, el cual es 3.000 U$S. Además del peso máximo, establecido en 50 kilos.
  • De no cumplir con algunos de estos requisitos, ARCA puede solicitar documentación extra para justificar la compra, o bien cobrar un impuesto extra en la aduana.
Desde ARCA salieron a explicar cómo funciona y a quiénes está dirigido este nuevo sistema.
Las compras en plataformas internacionales como Shein o Temu se volvieron cada vez más populares entre los consumidores argentinos, pero también generaron la necesidad de establecer controles claros sobre su funcionamiento. En este contexto, ARCA implementó nuevos requisitos que buscan ordenar las operaciones y evitar inconvenientes al momento de recibir los envíos.

Así, se busca mantener un equilibrio entre el acceso a productos del exterior y la regulación del comercio digital dentro del país. Conocer las regulaciones actuales con anticipación permite evitar retenciones, demoras y posibles costos adicionales, asegurando una experiencia de compra más ágil y transparente.

Qué requisitos tiene ARCA para compras en el exterior

Temu

Las recientes medidas implementadas por ARCA buscan agilizar el ingreso de compras internacionales y reducir los tiempos de espera en la Aduana, estableciendo parámetros más claros para los envíos personales. El objetivo es evitar confusiones en los procesos de importación y garantizar que los pedidos realizados a través de plataformas del exterior cumplan con los límites permitidos.

Estas condiciones aplican tanto para compras realizadas en sitios populares como Shein, Temu, Amazon o AliExpress, como para cualquier otro comercio electrónico del extranjero. Las nuevas reglas son las siguientes:

  • El valor total del pedido no puede superar los USD 3.000 por envío.
  • Cada paquete debe pesar hasta 50 kilos.
  • Se admiten hasta tres unidades del mismo producto por envío.
  • Los productos deben estar destinados exclusivamente al uso personal, sin fines comerciales.

Estas reglas se aplican en cualquier plataforma internacional, incluso en aquellas que ofrecen envío gratuito. El cumplimiento de estas normas es clave para evitar demoras, retenciones o cargos adicionales. En caso de superar alguno de los límites fijados, ARCA podrá requerir documentación extra o aplicar el pago de aranceles aduaneros, un procedimiento que puede extender la entrega. Así, la medida busca equilibrar el acceso a las compras internacionales con un mayor control sobre los flujos de importación.

