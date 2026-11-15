Fuerte cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: "Te vas a matar y vas a matar a uno" Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron una tensa discusión en el Autódromo de Río Cuarto tras un choque en la pista. Hubo reclamos por maniobras peligrosas durante la penúltima fecha del campeonato de Turismo Carretera. Por Agregar C5N en









"Vos no podés correr más, chabón", le recriminó Ochoa a Cardinelli.

Los pilotos Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron una fuerte discusión en la zona de boxes del Autódromo de Río Cuarto este fin de semana. El conflicto estalló a causa de los incidentes que ambos tuvieron en la pista durante la penúltima fecha del Turismo Carretera.

El origen de la pelea ocurrió el sábado al cierre de la tanda de clasificación. Ochoa terminó con su vehículo fuera del asfalto y con la trompa rota, tras lo cual pateó su propio auto con enojo. Minutos más tarde, Ochoa le hizo gestos de desaprobación a Carinelli al cruzarlo en el circuito.

La tensión creció horas después de la tercera serie, cuando Ochoa fue al box del Martínez Competición para pedirle explicaciones a su rival frente a las cámaras de televisión. Carinelli le recriminó su actitud en ese instante: "Dejate de hinchar las pelotas. Con bandera amarilla seguiste. Está en la cámara de Risatti y en tu cámara, nunca viste la bandera amarilla".

El chaqueño continuó con sus reproches hacia el estilo de conducción del piloto de Viedma. "Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente", le gritó Carinelli, para luego dirigirse a la madre de su contrincante: "Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo. ¿Vos te acordás? ¿Cuándo tenía el auto puesto y tuve que levantar, que te salvaste? ¿No te acordás?".

La respuesta de Joaquín Ochoa a Augusto Carinelli Antes de retirarse del sector, Ochoa contestó con furia ante la mirada de los presentes. "Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuviste ni la dignidad de dejarme doblar", manifestó el rionegrino.