15 de noviembre de 2026 Inicio
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Fuerte cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: "Te vas a matar y vas a matar a uno"

Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron una tensa discusión en el Autódromo de Río Cuarto tras un choque en la pista. Hubo reclamos por maniobras peligrosas durante la penúltima fecha del campeonato de Turismo Carretera.

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Vos no podés correr más

"Vos no podés correr más, chabón", le recriminó Ochoa a Cardinelli.

Los pilotos Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron una fuerte discusión en la zona de boxes del Autódromo de Río Cuarto este fin de semana. El conflicto estalló a causa de los incidentes que ambos tuvieron en la pista durante la penúltima fecha del Turismo Carretera.

Leandro Paredes, capitán de Boca.
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El origen de la pelea ocurrió el sábado al cierre de la tanda de clasificación. Ochoa terminó con su vehículo fuera del asfalto y con la trompa rota, tras lo cual pateó su propio auto con enojo. Minutos más tarde, Ochoa le hizo gestos de desaprobación a Carinelli al cruzarlo en el circuito.

La tensión creció horas después de la tercera serie, cuando Ochoa fue al box del Martínez Competición para pedirle explicaciones a su rival frente a las cámaras de televisión. Carinelli le recriminó su actitud en ese instante: "Dejate de hinchar las pelotas. Con bandera amarilla seguiste. Está en la cámara de Risatti y en tu cámara, nunca viste la bandera amarilla".

El chaqueño continuó con sus reproches hacia el estilo de conducción del piloto de Viedma. "Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente", le gritó Carinelli, para luego dirigirse a la madre de su contrincante: "Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo. ¿Vos te acordás? ¿Cuándo tenía el auto puesto y tuve que levantar, que te salvaste? ¿No te acordás?".

La respuesta de Joaquín Ochoa a Augusto Carinelli

Antes de retirarse del sector, Ochoa contestó con furia ante la mirada de los presentes. "Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuviste ni la dignidad de dejarme doblar", manifestó el rionegrino.

Horas después de la controversia, el joven de Viedma habló con la prensa y modificó su postura inicial. "Yo fui realmente a hablar. Quiero agradecer al equipo, porque el auto se destruyó y pudimos largar la serie, aunque desde boxes. Augusto se pasa un poco en la uno, me deja sin pista y pierdo bastante", justificó el piloto.

Finalmente, el conductor del equipo Azar Motorsport admitió su error al elegir el momento para el reclamo. "Fui a hablar con él a ver si se había pasado o tenía algún problema, quizá no era el momento, estábamos los dos calientes. Fui a hablar, no dejó lugar", concluyó.

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