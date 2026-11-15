15 de noviembre de 2026 Inicio
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Estados Unidos: chocaron dos aviones durante un cruce de pista un día después de la crisis aérea

La colisión tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Miami entre un Boeing 767 de carga de UPS y un Boeing 737 de la empresa Copa Airlines, que se encontraban realizando maniobras de reacomodamiento interno. Ocurrió apenas horas más tarde de la suspensión de vuelos por un fallo de comunicaciones del control aéreo.

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La punta de uno de los aviones que participaron del choque en Miami. 

La punta de uno de los aviones que participaron del choque en Miami. 

Dos aviones protagonizaron un fuerte choque durante un cruce de pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, dejando el saldo de dos personas heridas. El hecho ocurrió un día después de las suspensiones de vuelos en todo el país debido a una falla de comunicación.

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Un Boeing 767 de carga de UPS y un Boeing 737 de la empresa Copa Airlines fueron las aeronaves que colisionaron durante la noche del sábado. La Administración Federal de Aviación detalló a la CNN que “la punta del ala del 737 impactó contra la nariz de un Boeing 767 mientras los aviones rodaban por la pista”.

Por su parte, Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto de Miami explicó que “producto de la colisión entre las aeronaves, dos personas resultaron con heridas leves y ambas fueron atendidas en el lugar por los equipos de bomberos y rescate".

El choque se produjo en la pista del Aeropuerto Internacional de Miami.&nbsp;

El choque se produjo en la pista del Aeropuerto Internacional de Miami.

Choque de aviones en EEUU: el diálogo entre los pilotos

El audio registrado en la torre de control de tráfico aéreo marca una comunicación entre los pilotos que intervinieron en la colisión.

“Alguien nos ha golpeado”, señaló en un primer momento el oficial a bordo del vuelo de Copa Airlines, que aterrizó en Miami, procedente de la Ciudad de Panamá y que se dirigía hacia su puerta de embarque.

A los pocos segundos remarcó su preocupación al informar que “nos falta la punta del ala izquierda”. El controlador de tráfico aéreo ordenó a la tripulación de Copa Airlines que mantuviera su posición y les aseguró que los camiones de bomberos estaban en camino.

“Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala”, reconoció el piloto de UPS, lamentando lo ocurrido. El avión de carga Boeing 767 se encontraba preparándose para despegar rumbo a Bogotá, Colombia cuando produjo el choque.

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