Europa se encamina a crear centros de deportación de inmigrantes en terceros países

El Parlamento Europeo aprobó por 389 votos a favor y 206 en contra la elaboración de una normativa común que endurecerá la política migratoria. Se trata de un modelo que ya quiso implementar Italia, pero fue bloqueado por diferentes instancias judiciales.

El Parlamento Europeo aprobó este jueves el Reglamento de Retornos, una normativa que permitirá crear centros de detención en terceros países para aquellos inmigrantes a quienes se les considere la expulsión. El objetivo de la medida es agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria común del bloque continental.

Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los conservadores y la extrema derecha bloquearon la oposición del bloque proeuropeo integrado por socialistas, liberales y verdes, así como también el grupo La Izquierda, que buscaban renegociar el texto del proyecto ya que consideran que viola los derechos fundamentales de las personas.

Finalizada la votación en el Parlamento Europeo, ahora se deberá elaborar un texto para que se convierta en norma para todo el bloque continental. Esta es la última instancia que tienen los sectores más progresistas para lograr flexibilidades en una ley que defienden los sectores más volcados hacia la derecha.

Por lo pronto, la derecha obtuvo una ansiada victoria legislativa y se encamina a deportar a los inmigrantes hacia los denominados "centros de retorno", ubicados en países ajenos a la Unión Europea. Esta medida se aplicará cuando se haya firmado un acuerdo previo con otros Estados y se respete el principio de no devolución.

Se trata de un modelo que ya implementó Italia en Albania durante 2024 para expulsar a las personas que lograban llegar desde África tras cruzar el mar Mediterráneo. Sin embargo, este plan fue bloqueado por diferentes instancias judiciales.

El ICE de Javier Milei detuvo a seis personas en Lomas de Zamora por "falta de documentación"

La Dirección Nacional de Migraciones, encabezada por Sebastián Seoane, con el apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a seis personas en el marco de un operativo de control de regularidad migratoria y antecedentes, como se había hecho en Liniers, La Matanza, Once y La Plata.

"Los delitos de los que se los acusa es falta de documentación, aunque en algunos casos lo que había era personas con antecedentes", especificó el cronista de C5N Mariano Onega presente en el lugar y agregó: "Un familiar de uno de los detenidos decía que se estaban llevando a una persona con condena cumplida".

Embed - Nuevo operativo del ICE de Milei: desalojan inmigrantes ilegales

En el móvil se mostró cómo una adolescente de 16 años atravesó el procedimiento de control: entregó el DNI en la esquina de Olimpo y Laprida, ofreció sus dedos para que una agente le escanee las huellas digitales y con el mismo aparato también le escanearon el documento. Esperó unos minutos, le devolvieron el DNI y le permitieron seguir su camino.

"Lo que hacen en esta esquina de Olimpo al 1400 es ingresar los datos en unos dispositivos que tienen los efectivos de Migraciones y de la Policía federal, cargan el documento y, aparentemente, saltan antecedentes o no", describió el cronista.

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Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país.



En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. pic.twitter.com/VIWreUQlaO — Migraciones (@Migraciones_AR) February 11, 2026

La abogada Liliana Aguilar Acuña explicó a C5N: "Para ver si los extranjeros están trabajando y siendo regulares, lo que hace Migraciones es controlar si tenés el DNI vigente, si está en trámite, si no tenés una intimación de Migraciones, si estás inscripto como monotributista o trabajás en relación de dependencia. Acreditar si estás aportando al país".

Onega afirmó que desde Migraciones le aseguraron que a los menores de edad "le pueden tomar los datos" y que el operativo "se lo pueden hacer a cualquier persona". El director nacional de esta área que depende del Ministerio de Seguridad se encontraba presente en Lomas de Zamora, pero no brindó declaraciones.